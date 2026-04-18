Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

Võhandu maraton
21. Võhandu aerutamismaratonil teenisid üldvõidu Tšehhi kahesüstamehed Petr Mojžišek ja Jakub Zavrel, naiste arvestuses teenisid võidu Anette Baum ja Linda Tetsmann.

Kuigi rajarekordi püstitamine osutus aprillikuu keskmisest veetasemest madalama taseme tõttu keeruliseks, näidati ka tänavu kõrget sportlikku taset. Maratoni võitsid tšehhid Petr Mojžišek ja Jakub Zavřel ajaga 7:42.06.

Teise koha saavutasid Oldrich Dašek ja Lukaš Horak, samuti Tšehhist, ajaga 7:49.06. Kolmanda koha sai Tom Lovemore Lõuna-Aafrika Vabariigist ajaga 7:53.20. Tähelepanuväärne on, et ühesüstal võistelnud Lovemore juhtis võistlust veel viimases Räpina vaheajapunktis, kuid eksis rajapöördel vahetult enne finišit, kaotades selle tõttu kaks kohta lõpuarvestuses.

Parima naiste tulemuse eest hoolitsesid Anette Baum ja Linda Tetsmann Huum Sauna Kayak Teamist, kes lõpetasid ajaga 08:52.25 ning saavutasid üldarvestuses 22. koha. Üldarvestuses olid parimad eestlased kahesüstal sõitnud Mihkel Kõiv ja Timo Vares, kes teenisid samuti Huum Sauna Kayak Teami esindades 12. koha (8:28.44).

Tänavune maraton pälvis erilise tähelepanu rahvusvahelisel tasandil – esmakordselt külastas maratoni ja Eestit rahvusvahelise aerutamisföderatsiooni (ICF) maratonikomitee president ning ICF juhatuse liige Ruud Heijselaar. "Külastasin Võhandu maratoni esimest korda ja minu jaoks on muljetavaldav, kui hästi on nii suur võistlus korraldatud. On eriti oluline, et osalejate hulgas on nii tugevaid sportlasi kui ka harrastajaid," sõnas Hejselaar.

Ilmastikuolud olid sel korral aerutamiseks soodsad – kui möödunud aastal valitses ligi 30-kraadine kuumus, siis tänavu püsis temperatuur mõõdukas ja stabiilne.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

23:11

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

22:33

Võiduvärava autor Tammik: me oleme Eesti, võitleme alati

22:09

ETV spordisaade, 18. aprill

21:51

Serviti jõudis finaalist ühe võidu kaugusele: hirm on kiiresti leviv haigus

21:16

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

20:49

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo