Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

21. Võhandu aerutamismaratonil teenisid üldvõidu Tšehhi kahesüstamehed Petr Mojžišek ja Jakub Zavrel, naiste arvestuses teenisid võidu Anette Baum ja Linda Tetsmann.

Kuigi rajarekordi püstitamine osutus aprillikuu keskmisest veetasemest madalama taseme tõttu keeruliseks, näidati ka tänavu kõrget sportlikku taset. Maratoni võitsid tšehhid Petr Mojžišek ja Jakub Zavřel ajaga 7:42.06.

Teise koha saavutasid Oldrich Dašek ja Lukaš Horak, samuti Tšehhist, ajaga 7:49.06. Kolmanda koha sai Tom Lovemore Lõuna-Aafrika Vabariigist ajaga 7:53.20. Tähelepanuväärne on, et ühesüstal võistelnud Lovemore juhtis võistlust veel viimases Räpina vaheajapunktis, kuid eksis rajapöördel vahetult enne finišit, kaotades selle tõttu kaks kohta lõpuarvestuses.

Parima naiste tulemuse eest hoolitsesid Anette Baum ja Linda Tetsmann Huum Sauna Kayak Teamist, kes lõpetasid ajaga 08:52.25 ning saavutasid üldarvestuses 22. koha. Üldarvestuses olid parimad eestlased kahesüstal sõitnud Mihkel Kõiv ja Timo Vares, kes teenisid samuti Huum Sauna Kayak Teami esindades 12. koha (8:28.44).

Tänavune maraton pälvis erilise tähelepanu rahvusvahelisel tasandil – esmakordselt külastas maratoni ja Eestit rahvusvahelise aerutamisföderatsiooni (ICF) maratonikomitee president ning ICF juhatuse liige Ruud Heijselaar. "Külastasin Võhandu maratoni esimest korda ja minu jaoks on muljetavaldav, kui hästi on nii suur võistlus korraldatud. On eriti oluline, et osalejate hulgas on nii tugevaid sportlasi kui ka harrastajaid," sõnas Hejselaar.

Ilmastikuolud olid sel korral aerutamiseks soodsad – kui möödunud aastal valitses ligi 30-kraadine kuumus, siis tänavu püsis temperatuur mõõdukas ja stabiilne.