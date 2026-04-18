Tammik kuulub valikmänguks Leeduga taas koondise koosseisu

Eesti – Leedu mängus kõlab avavile kell 17 A. Le Coq Arenal, staadioni väravad avatakse tund enne avavilet. Piletid on saadaval Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Mängu otsepilti näeb Soccernet TV vahendusel.

"Leeduga oleme hiljuti kohtunud – aasta lõpus jäime neile alla, viimati mängisime väravateta viiki. Pilt oli parem, kuid saame rünnakul veel kindlamad ja ohtlikumad olla. Samal ajal peame hoidma kaitses distsipliini," ütles peatreener Aleksandra Ševoldajeva kohtumise eel.

Eesti naiste jalgpallikoondis peab täna, 18. aprillil teise koduse MM-valikmängu, kui A. Le Coq Arenal minnakse vastamisi Leeduga. Peatreenerid avalikustasid 23-liikmelised koosseisud.

