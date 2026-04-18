Tammik kuulub valikmänguks Leeduga taas koondise koosseisu

Lisette Tammik
Eesti naiste jalgpallikoondis peab täna, 18. aprillil teise koduse MM-valikmängu, kui A. Le Coq Arenal minnakse vastamisi Leeduga. Peatreenerid avalikustasid 23-liikmelised koosseisud.

Eesti koondise nimekirjas olevatest mängijatest jääb punase kaardi tõttu eemale kaitsja Annegret Kala. Võimaliku debüüdi võib kirja saada Nicole Kelli.

"Leeduga oleme hiljuti kohtunud – aasta lõpus jäime neile alla, viimati mängisime väravateta viiki. Pilt oli parem, kuid saame rünnakul veel kindlamad ja ohtlikumad olla. Samal ajal peame hoidma kaitses distsipliini," ütles peatreener Aleksandra Ševoldajeva kohtumise eel.

Eesti – Leedu mängus kõlab avavile kell 17 A. Le Coq Arenal, staadioni väravad avatakse tund enne avavilet. Piletid on saadaval Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Mängu otsepilti näeb Soccernet TV vahendusel.

Eesti koondise koosseis mängus Leeduga:

Väravavahid
12 Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 13/0
1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0
13 Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad
16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 100/1
3 Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 62/1
5 Rahel Repkin (17.06.1998) – Paide Linnanaiskond 21/0
2 Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 19/0
8 Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 10/0
4 Elisabet Polstjanova (01.03.2005) – Viimsi JK 1/0

Poolkaitsjad
17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Catania FC (ITA) 67/3
7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – Viimsi JK 47/3
9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – ŽNK Agram (CRO) 28/3
10 Jaanika Volkov (20.02.2005) – LASK (AUT) 26/0
11 Anette Salei (28.09.2005) – US Colomiers Football (FRA) 26/3
21 Loviise Männiste (24.02.2008) – Elva FC 11/0
20 Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Paide Linnanaiskond 9/0
15 Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora 2/0
18 Nicole Kelli (26.05.2008) – Paide Linnanaiskond 0/0

Ründajad
19 Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 84/15
14 Lisette Tammik (14.10.1998) – Paide Linnanaiskond 80/16
22 Kristina Teern (13.11.2004) – Catania FC (ITA) 24/3
6 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 18/1
23 Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI) 4/0
Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Leedu koondise koosseis mängus Eestiga:

Väravavahid
1 Aušrinė Bikutė (22.07.2003) – FK Žalgiris Vilnius
12 Darija Mikuckytė (16.04.2005) – MFA Žalgiris
22 Meda Šeškutė (01.08.2003) – WFC Vicenza  (ITA)

Kaitsjad
17 Austė Bernotaitė (26.07.2003) – Anorga KKE (ESP)
16 Athena Diachenko (01.01.2005) – FK Gintra
3 Laura Kubiliūtė (18.09.2003) – FK Gintra
14 Milda Liužinaitė (17.08.1995) – FK Žalgiris Vilnius
4 Algimantė Mikutaite (07.12.1996) – FK Gintra
6 Tereza Romanovskaja (17.12.2003) – FK Gintra
18 Donata Švarcaitė (17.02.2004) – FA Šiauliai
10 Lolita Žižytė (27.07.1998) – FK Žalgiris

Poolkaitsjad
15 Justina Blaževičiūtė (17.11.2009) – FK Gintra
11 Marija Galkina (12.09.2002) – FK Gintra
5 Monika Grikšaitė (07.06.1999) – FA Šiauliai
7 Ugnė Lazdauskaitė (09.10.2002) – MFA Žalgiris
23 Loreta Rogaciova (19.03.2001) – Środa Wielkopolska (POL)
21 Goda Smailytė (04.04.2010) – MFA Žalgiris
8 Erika Šeupelytė (28.07.2003) – MFA Žalgiris
2 Viltė Švarcaitė (21.02.2005) – FA Šiauliai
20 Liucija Vaitukaitytė (24.04.2000) – FC Como  (ITA)

Ründajad
9 Rimantė Jonušaitė (25.10.2003) – RSC Anderlecht (BEL)
19 Skaistė Petrauskaitė (14.01.2004) – 1207 Antalya Spor (TUR)
13 Meida Proscevičiūtė (29.10.2005) – FK Gintra

Peatreener: Tomas Ražanauskas 

Toimetaja: Anders Nõmm

