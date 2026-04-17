Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist

Kolme võiduni peetava veerandfinaalseeria kaks esimest kohtumist võitnud TalTech asus ka kolmandas mängus kohe juhtima ja hoidis kindlaid ohje kuni lõpuni.

19 punkti viskasid võitjate kasuks kolm meest: Oliver Metsalu, Tormi Niits ja Oliver Suurorg. Neist Metsalu panustas ka üheksa resultatiivse sööduga. Keilat vedasid ameeriklased Dequan Morris 27 ja Oreoluwapo Idowu 18 silmaga.

Laupäeval peavad oma seeria kolmanda mängu ka BC Kalev/Cramo ja Keila Coolbet ning Kalev/Cramo edu korral tagab pealinnaklubi samuti koha poolfinaalis, kus minnaksegi sel juhul kokku TalTech/Alexelaga.

Teise finalisti selgitavad Tartu Ülikool Maks & Moorits ja Pärnu Transcom.