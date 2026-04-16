X!

Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

EM-finaalturniiri loosimist läbi viinud Henri Anier ja Robin Valting Autor/allikas: Anna Andreas
Müügile jõudsid mais ja juunis Eestis toimuva jalgpalli U-17 EM-finaalturniiri piletid. Turniir algab 25. mail ning kulmineerub 7. juunil A. Le Coq Arenal peetava finaaliga.

Esmakordselt EM-finaalturniiril osalev Eesti U-17 vanuseklassi noormeeste koondis kuulub A-alagruppi, kus peetakse kohtumisi A. Le Coq Arenal ja Rakvere linnastaadionil. Samasse alagruppi kuuluvad veel Belgia, Horvaatia ja Hispaania.

Neist edukaim on Hispaania, kes on U-17 vanuseklassis kroonitud Euroopa meistriks enim kordi – koguni üheksal korral. Horvaatia on teeninud korra pronksi ning Belgia laeks on jäänud poolfinaal.

B-alagrupp asub alagrupifaasis võistlema nii Kadrioru staadionil kui Kalevi keskstaadionil. Gruppi kuuluvad Montenegro, Prantsusmaa, Itaalia ja Taani. Prantsusmaa võitis mullu hõbemedalid, kuid ajaloost on neil ette näidata kolm tiitlivõitu – viimati 2022. aastal. Itaalia on võidutsenud kahel korral, Taani on jõudnud hõbemedalile ning Montenegro mängib finaalturniiril esmakordselt.

Turniiri ajakava:

A-alagrupp
25. mai kell 14.30: Horvaatia – Belgia, Rakvere linnastaadion
25. mai kell 20.00: Eesti – Hispaania, A. Le Coq Arena
28. mai kell 14.30: Belgia – Hispaania, Rakvere linnastaadion
28. mai kell 19.00: Eesti – Horvaatia, A. Le Coq Arena
31. mai kell 14.30: Hispaania – Horvaatia, Rakvere linnastaadion
31. mai kell 14.30: Belgia – Eesti, A. Le Coq Arena

B-alagrupp
26. mai kell 14.30: Itaalia – Prantsusmaa, Kalevi keskstaadion
26. mai kell 19.00: Montenegro – Taani, Kadrioru staadion
29. mai kell 14.30: Montenegro – Itaalia, Kalevi keskstaadion
29. mai kell 19.00: Prantsusmaa – Taani, Kadrioru staadion
1. juuni kell 14.30: Taani – Itaalia, Kalevi keskstaadion
1. juuni kell 14.30: Prantsusmaa – Montenegro, Kadrioru staadion
4. juuni kell 14.30: I poolfinaal, Kadrioru staadion
4. juuni kell 20.00: II poolfinaal, A. Le Coq Arena
7. juuni kell 20.00: finaal, A. Le Coq Arena

Alagrupifaasis kohtuvad koondised omavahel korra ning poolfinaalidesse pääsevad edasi mõlema alagrupi kaks parimat. Tänavune Euroopa meister selgub 7. juunil toimuvas suurejoonelises finaalis, mis peetakse A. Le Coq Arenal. Suure spordipeo kohta on võimalik lisainfot lugeda turniiri ametlikult kodulehelt

Alagrupimängude piletid maksavad 5 eurot, poolfinaali vaatamise eest tuleb välja käia 7 ning finaalmängu pääsme eest 10 eurot. Turniiripass on saadaval 20 euroga. Pileteid saab soetada Piletilevist ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt.

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:31

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

17:10

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16:51

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

16:34

Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

00:10

Bayern alistas mängu lõpus vähemusse jäänud Reali ja pääses poolfinaali

15.04

Eesti saalijalgpallikoondis pääses alagrupist edasi 13. katsel

15.04

Liverpool ja Prantsusmaa said karmi tagasilöögi

15.04

Gouram lõi Berliini Hertha duubli eest liigahooaja neljanda värava

15.04

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

sport.err.ee uudised

19:40

Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

18:55

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

17:56

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

17:31

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

17:10

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16:51

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

16:34

Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

15:44

Coventry: sportlased inspireerivad ainult siis, kui nad tohivad võistelda

15:01

Sõudjatele tekitavad muret Brisbane'i võistluspaiga tõusud ja mõõnad

14:22

Eestile anti sulgpalli võistkondliku EM-i korraldusõigus

13:47

Stars jätkas võiduseeriat, Vegas võitis Vaikse ookeani divisjoni

13:09

Kevin Saar läheb uudses quadide sarjas MM-tiitlit püüdma

12:36

Sotogrande Cupi avapäeval sai eestlastest parima tulemuse Kivi

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

11:17

Viimsi/Tallinna Ülikool sai Eesti meistrivõistlustel viienda koha

10:44

UFC meistriks tulnud uusmeremaalase tiitlivöö läks tähistades kaduma

10:09

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

09:32

Jooksunädalal korraldatakse terviseradadel 150 tasuta treeningut

08:58

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

08:23

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

loetumad

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

15.04

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

00:10

Bayern alistas mängu lõpus vähemusse jäänud Reali ja pääses poolfinaali

08:23

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

10:09

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

15.04

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

08:58

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

15.04

Uue koosseisuga neljapaat tuli Horvaatias esimeseks

15.04

Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

15.04

Ovetškin võis pidada karjääri viimase mängu NHL-is

