Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

Müügile jõudsid mais ja juunis Eestis toimuva jalgpalli U-17 EM-finaalturniiri piletid. Turniir algab 25. mail ning kulmineerub 7. juunil A. Le Coq Arenal peetava finaaliga.

Esmakordselt EM-finaalturniiril osalev Eesti U-17 vanuseklassi noormeeste koondis kuulub A-alagruppi, kus peetakse kohtumisi A. Le Coq Arenal ja Rakvere linnastaadionil. Samasse alagruppi kuuluvad veel Belgia, Horvaatia ja Hispaania.

Neist edukaim on Hispaania, kes on U-17 vanuseklassis kroonitud Euroopa meistriks enim kordi – koguni üheksal korral. Horvaatia on teeninud korra pronksi ning Belgia laeks on jäänud poolfinaal.

B-alagrupp asub alagrupifaasis võistlema nii Kadrioru staadionil kui Kalevi keskstaadionil. Gruppi kuuluvad Montenegro, Prantsusmaa, Itaalia ja Taani. Prantsusmaa võitis mullu hõbemedalid, kuid ajaloost on neil ette näidata kolm tiitlivõitu – viimati 2022. aastal. Itaalia on võidutsenud kahel korral, Taani on jõudnud hõbemedalile ning Montenegro mängib finaalturniiril esmakordselt.

Turniiri ajakava:

A-alagrupp

25. mai kell 14.30: Horvaatia – Belgia, Rakvere linnastaadion

25. mai kell 20.00: Eesti – Hispaania, A. Le Coq Arena

28. mai kell 14.30: Belgia – Hispaania, Rakvere linnastaadion

28. mai kell 19.00: Eesti – Horvaatia, A. Le Coq Arena

31. mai kell 14.30: Hispaania – Horvaatia, Rakvere linnastaadion

31. mai kell 14.30: Belgia – Eesti, A. Le Coq Arena

B-alagrupp

26. mai kell 14.30: Itaalia – Prantsusmaa, Kalevi keskstaadion

26. mai kell 19.00: Montenegro – Taani, Kadrioru staadion

29. mai kell 14.30: Montenegro – Itaalia, Kalevi keskstaadion

29. mai kell 19.00: Prantsusmaa – Taani, Kadrioru staadion

1. juuni kell 14.30: Taani – Itaalia, Kalevi keskstaadion

1. juuni kell 14.30: Prantsusmaa – Montenegro, Kadrioru staadion

4. juuni kell 14.30: I poolfinaal, Kadrioru staadion

4. juuni kell 20.00: II poolfinaal, A. Le Coq Arena

7. juuni kell 20.00: finaal, A. Le Coq Arena

Alagrupifaasis kohtuvad koondised omavahel korra ning poolfinaalidesse pääsevad edasi mõlema alagrupi kaks parimat. Tänavune Euroopa meister selgub 7. juunil toimuvas suurejoonelises finaalis, mis peetakse A. Le Coq Arenal. Suure spordipeo kohta on võimalik lisainfot lugeda turniiri ametlikult kodulehelt.

Alagrupimängude piletid maksavad 5 eurot, poolfinaali vaatamise eest tuleb välja käia 7 ning finaalmängu pääsme eest 10 eurot. Turniiripass on saadaval 20 euroga. Pileteid saab soetada Piletilevist ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt.