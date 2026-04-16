X!

Kevin Saar läheb uudses quadide sarjas MM-tiitlit püüdma

Kevin Saar
Sel nädalavahetusel saab alguse uus quadide maailmameistrivõistluste sari, milles osaleb kolm eestlast. Suvel toimub üks etapp Mulgimaal, Karksi-Nuia motokeskuses.

Varasemalt on selleks võistlusklassis välja antud Euroopa meistritiitlit, mille on viiel korral võitnud eestlane Kevin Saar, kes teeb tänavu kaasa terve MM-sarja. Lisaks talle osalevad sarjas kahekordne Eesti meister Karl Robin Rillo ja Endriko Ennok.

Quadide MM-sari sõidetakse peamiselt koos külgkorvide motokrossi MM-sarjaga ning 13.-14. juunil saab näha mõlema klassi maailma paremaid Karksi-Nuia motokeskuse rajal. Quadide MM-sarja esimene etapp sõidetakse tuleval nädalavahetusel Prantsusmaal, Castelnau De Levis rajal ja eestlastest on seal stardis Kevin Saar.

"Ettevalmistus hooajaks on olnud hea. Oleme olnud kolm nädalat Prantsusmaal, kus on väga head tingimused sõitmiseks. Lisaks osalesime kahel Prantsusmaa meistrivõistluste etapil, kus olin vastavalt teine ja esimene," rääkis Saar.

"MM-sari on kindlasti tugevama konkurentsiga kui Euroopa sari, sõitjaid tuleb ka Ameerikast ja maailmameistrivõistluste nimi müüb korralikult. Minu eesmärk on üks ja selge, tahan püüda MM-tiitlit ja lihtne see ei ole. Hooaeg on pikk, peame püsima terved, sõitma hästi ja stabiilselt. See, et saame ühe etapi sõita Eestis, on väga positiivne, ootan seda väga. See töö, mis on Karksi-Nuias tehtud rajaga ja raja ümbrusega on suur ja tahan kindlasti kodupubliku ees hea esituse teha," lisas Saar.

Karl Robin Rillo MM-sarja algus lükkub treeningul saadud vigastuse tõttu edasi ja seda suurem on tema soov esimestel maailmameistrivõistlustel head tulemust teha. "Kahjuks sain treeningul vigastada ja MM-sarja hooaja algus lükkub edasi vähemalt kahe etapi jagu. Teen mai alguses Põlvas testvõistluse, kui seal on kõik korras, siis saame hooaega alustada nädal hiljem Saksamaal. Kuna esimesed etapid jäävad vahele, siis on mul MM-tiitli nimel keeruline võistelda," rääkis Rillo.

Endriko Ennok on varasemalt sõitnud ATV klassis, see hooaeg on tal esimene quadide klassis ja tema eesmärk on samuti teha kaasa terve MM-sari. Hooajaks on ta valmis, ta osales sarnaselt Kevin Saarega Prantsusmaal võistlustel ja treeningutel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

