UFC meistriks tulnud uusmeremaalase tiitlivöö läks tähistades kaduma

35-aastane Ulberg teenis Miamis toimunud võitlusõhtu peamatšis Donald Trumpi silme ees karjääri esimese meistritiitli, kui alistas Jiri Prochazka. Tõttöelda tegi Tšehhi täht suure vea, sest Ulberg vigastas juba avaraundis oma vasakut jalga.

Uusmeremaalane pidas seejärel selgelt vigase põlve peal vastu kolm minutit ning elas üle mitu tugevat jalahoopi. Prochazka oleks võinud vastast survestada, aga läks jahtima efektset nokauti ning see otsus maksis talle valusalt kätte, sest Ulberg tabas terava vasakhaagiga ja lõi vastase oimetuks.

"Mul oli temast kahju. See on mu elu suurim õppetund, mul oli võit juba olemas," tõdes endine meister pärast matši. "Võtsin hoogu maha, sest mul oli temast kahju."

Suurepärase võidu saanud Ulberg tunnistas Fox Sportsile kolmapäeval, et ta ei tea, kus tiitlivöö asub. "Ma kaotasin selle ära! Mul oli tegelikult plaan, et ma ei joo pärast võitu alkoholi. Aga teate küll, kuidas sellega läheb," naljatles kergraskekaalu meister. "Esmalt keegi annab šampust, siis üks asi viib teiseni ja siis on pitsid laual."

Mingi aimdus tal siiski on. "Ma ei tahtnud vööd ringi tassida, jätsin selle oma korterisse. Keegi mu sõpradest võttis selle ilmselt omale kaissu," ütles Ulberg.

Võitlusõhtut väisas ka USA president Donald Trump koos välisminister Marco Rubioga, 14. juunil peab UFC võitlusõhtu Valge Maja õuel. Peamatšis kaitseb grusiin Ilia Topuria kergkaalu tiitlivööd ameeriklase Justin Gaethje vastu. Kaalul on veel raskekaaluklassi vahetiitel, mille eest võitlevad brasiillane Alex Pereira ja prantslane Ciryl Gane.