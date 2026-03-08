X!

Valge Maja võõrustab Trumpi sünnipäeval UFC võitlusõhtut

Donald Trump UFC võitlusõhtul
Donald Trump UFC võitlusõhtul Autor/allikas: SCANPIX/AP
Vabavõitlussari UFC kinnitas pühapäeval, et Valge Maja õuel peetakse 14. juunil UFC Freedom 250 nimeline võitlusõhtu.

Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul toimus Las Vegases võitlusõhtu, mille peamatšis võttis prantslane Charles Oliveira ameeriklaselt Max Hollowaylt tseremoniaalse BMF tiitlivöö.

Võitlusõhtu ülekandes kuulutati ametlikult välja ka Eesti aja järgi öösel vastu 15. juunit toimuv võitlusõhtu, mis toimub Washingtonis, Valge Maja õuel. 14. juuni on ühtlasi USA president Donald Trumpi sünnipäev ning UFC Freedom 250 nime kandev võitlusõhtu raames tähistatakse ka riigi iseseisvuspäeva.

President Trump on mitmel korral UFC võitlusõhtuid väisanud ning kuulutas eelmise aasta suvel Iowas kõneledes välja, et kavatseb sarja võõrustada. UFC juht Dana White on Trumpi toetaja ning rääkis mullu septembris, et Valge Maja võitlusõhtule pääseb ilmselt vähem kui 5000 inimest. Teadaolevalt katab UFC kõik kulud ise.

Pühapäeval toimunud võitlusõhtu raames kuulutati ühtlasi välja ka kõik vastasseisud ning keskses matšis kaitseb grusiin Ilia Topuria kergkaalu tiitlivööd ameeriklase Justin Gaethje vastu. Kaalul on veel raskekaaluklassi vahetiitel, mille eest võitlevad brasiillane Alex Pereira ja prantslane Ciryl Gane.

Valge Maja võitlusõhtul toimub veel neli matši ning kõigis võitleb vähemalt üks ameeriklane. Sean O'Malley kohtub kanadalase Aiemann Zahabiga, Michael Chandler brasiillase Mauricio Ruffyga ja Steve Garcia brasiillase Diego Lopesega. Lisaks toimub ka üks ameeriklaste siseasi, kui vastamisi lähevad Bo Nickal ja Kyle Daukas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

