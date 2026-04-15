Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

Liis-Grete Hussar
Tartu Ülikooli kevadjooksu 5 km pikkuse põhidistantsi võitis Martin Vilismäe, kelle võiduajaks fikseeriti 15.07.

Teise koha pälvis Johannes Laur jäädes võitjast maha kolme sekundiga (15.10). Kolmandana lõpetas Sten Sihver, tema tulemuseks 15.19, vahendab marathon100.com.

Naistest oli kiireim alles pühapäeval maratoni läbinud Liis Grete Hussar, kellele märgiti tulemuseks 17.14. Teise koha sai ajaga 17.43 Hanka Mühlberg, kaotades võitjale 29 sekundiga, talle järgnes kolmandana Marleen Koll (18.01).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 1029 osavõtjat. 2025. aastal oli sama ürituse lõpetanute arv 741.

Tartu Ülikooli kevadjooks oli Tartumaa jooksusarja esimene osavõistlus. Sari jätkub 25. aprillil Raadi tänavajooksuga.

Toimetaja: Maarja Värv

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo