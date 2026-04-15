Taani kahekordne olümpiavõitja peab vigastuse tõttu karjääri lõpetama

Victor Axelsen
Victor Axelsen Autor/allikas: SCANPIX / AP
Maailma üks aegade paremaid sulgpallureid Victor Axelsen kuulutas seljaprobleemide tõttu karjääri lõppenuks.

32-aastane taanlane teatas, et ei saa pärast aasta eest tehtud seljaoperatsiooni enam tippspordiks tarvilikul määral treenida ega võistelda.

"Tänane päev pole minu jaoks kerge," sõnas sulgpallur kolmapäeval ühismeedias. "Selle olukorraga leppimine on olnud uskumatult raske. Kuid nüüd olen jõudnud punkti, kus mu keha ei luba jätkata."

Axelsen krooniti meesüksikmängu olümpivõitjaks nii 2021. aastal Tokyos kui ka tunamullu Pariisis. Lisaks on tal Rio de Janeiro olümpiapronks ja kolm medalit MM-idelt, neist kaks kuldsed (2017, 2022).

Ta püsis maailma edetabeli esinumbrina enam kui sada nädalat ja ajaloos on rohkem suutnud vaid Malaisia tähtmängija Lee Chong Wei.

"Sellest päevast peale, kui ma reketi kätte võtsin, teadsin, et minu unistus on saada maailma parimaks," jätkas Axelsen. "Olen sellele spordialale kõik andnud. See pole minu jaoks olnud kunagi lihtsalt karjäär. See on olnud minu elu ja ma pole ümber pööramata jätnud ainsatki kivi."

Toimetaja: Siim Boikov

