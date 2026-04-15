Uue koosseisuga neljapaat tuli Horvaatias esimeseks

Pikalt Vahemere äärses Skradinis lõunalaagris hooajaks põhja ladunud noortekoondisse kandideerijad ja täiskasvanute eliit on aastaid kasutanud Zagrebi võistlust hea platvormina, mis annab olulise ülevaate end konkurentidega võrreldes, vahendab Soudeliit.ee.

Meeste paarisaerulisel neljapaadil proovis koondise peatreener Tõnu Endrekson Uku Siim Timmuski, Kaarel Kiiveri, Johann Poolaku ja Christopher Heina kooslust, kes tulises lõpuduellis võitsid ajaga 5.56,51 austerlasi, kes said kirja 5.56,76. Kolmandaks platseerus 6.09,96-ga Slovakkia.

Timmusk oli kahepäevase võistluse raames kõrges konkurentsis ka ühepaadil, lõpetades 2000 meetri distantsil 7.13,20-ga neljandana. Medalisõidu võitis mitmekordne olümpiavõitja Martin Sinkovic (7.00,72). Sõidus osales ka tuntud horvaat Damir Martin, kes jäi 7.32,22-ga kuuendaks.

Poolak ja narvalane Mikhail Kushteyn panid end proovile ka paarisaerulisel kahepaadil, lunastades 6.29,83-ga pronksi. Neid edestasid horvaatide paatkonnad aegadega 6.23,71 ja 6.27,79. Ka Kiiver ja Hein proovisid kahest, jäädes kodustele konkurentidele alla, aeg 6.34,07 ja tulemuseks neljas koht.

Noormeeste ühepaadil näitasid end finaalis kõrgest klassist tartlased Karl Varik ja Endrik Hansen, platseerudes aegadega 7.16,17 ja 7.17,81 teiseks-kolmandaks. Neid edestas ungarlane Kup Barnabás 7.11,66-ga. Riko Raimond Kubja ja Hansen ühendasid teisel päeval jõud ka paarisaeruduos, millel sõudsid 6.39,75-ga hõbedale. Neid edestasid austerlased (6.37,5), kolmandaks jäeti Horvaatia esindus (6.45,97).

Emma Landing ja Mae Moossen olid 1000 meetri distantsil tüdrukute paariserulisel kahepaadil esimesed, lisaks võitsid mõlemad hõbeda ühepaadil.

Täiskasvanute koondise peatreener rääkis, et kolmenädalane laager kulges tavatult. "Kui tavaliselt tuleb sisse mõni üksik tuuline päev, siis nüüd läks vastupidi: ebatavaliselt tugevad iilid tegid harjutamise enam kui keeruliseks," märkis Endrekson, kelle sõnul oli kvaliteetse töö tegemine raskendatud.

Võistluse kohta märkis juhendaja, et see andis hea arusaama, millises seisus hoolealused on. "Lisaks suurematele paatidele ka ühesed, mis pani mehi individuaalseltki pingutama. Saime hea ülevaate igaühe seisundist ja mõtleme, millised koosseisud lähiajal kokku paneme."

25.-26. aprillini kogunevad koondisse kandideerijad Tartus, kus toimuvad traditsioonilised, kohaliku veehooaja avavad Emajõe karikavõistlused.