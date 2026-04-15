Uue koosseisuga neljapaat tuli Horvaatias esimeseks

Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Läinud nädalavahetusel Zagrebis toimunud Croatia Openiga avati rahvusvaheline sõudehooaeg. Traditsiooniliselt käis tugevas konkurentsis vormi testimas Eesti sõudetiimgi, naastes mitmete kohtadega esikolmikus.

Pikalt Vahemere äärses Skradinis lõunalaagris hooajaks põhja ladunud noortekoondisse kandideerijad ja täiskasvanute eliit on aastaid kasutanud Zagrebi võistlust hea platvormina, mis annab olulise ülevaate end konkurentidega võrreldes, vahendab Soudeliit.ee.

Meeste paarisaerulisel neljapaadil proovis koondise peatreener Tõnu Endrekson Uku Siim Timmuski, Kaarel Kiiveri, Johann Poolaku ja Christopher Heina kooslust, kes tulises lõpuduellis võitsid ajaga 5.56,51 austerlasi, kes said kirja 5.56,76. Kolmandaks platseerus 6.09,96-ga Slovakkia.

Timmusk oli kahepäevase võistluse raames kõrges konkurentsis ka ühepaadil, lõpetades 2000 meetri distantsil 7.13,20-ga neljandana. Medalisõidu võitis mitmekordne olümpiavõitja Martin Sinkovic (7.00,72). Sõidus osales ka tuntud horvaat Damir Martin, kes jäi 7.32,22-ga kuuendaks.

Poolak ja narvalane Mikhail Kushteyn panid end proovile ka paarisaerulisel kahepaadil, lunastades 6.29,83-ga pronksi. Neid edestasid horvaatide paatkonnad aegadega 6.23,71 ja 6.27,79. Ka Kiiver ja Hein proovisid kahest, jäädes kodustele konkurentidele alla, aeg 6.34,07 ja tulemuseks neljas koht.

Noormeeste ühepaadil näitasid end finaalis kõrgest klassist tartlased Karl Varik ja Endrik Hansen, platseerudes aegadega 7.16,17 ja 7.17,81 teiseks-kolmandaks. Neid edestas ungarlane Kup Barnabás 7.11,66-ga. Riko Raimond Kubja ja Hansen ühendasid teisel päeval jõud ka paarisaeruduos, millel sõudsid 6.39,75-ga hõbedale. Neid edestasid austerlased (6.37,5), kolmandaks jäeti Horvaatia esindus (6.45,97).

Emma Landing ja Mae Moossen olid 1000 meetri distantsil tüdrukute paariserulisel kahepaadil esimesed, lisaks võitsid mõlemad hõbeda ühepaadil.

Täiskasvanute koondise peatreener rääkis, et kolmenädalane laager kulges tavatult. "Kui tavaliselt tuleb sisse mõni üksik tuuline päev, siis nüüd läks vastupidi: ebatavaliselt tugevad iilid tegid harjutamise enam kui keeruliseks," märkis Endrekson, kelle sõnul oli kvaliteetse töö tegemine raskendatud.

Võistluse kohta märkis juhendaja, et see andis hea arusaama, millises seisus hoolealused on. "Lisaks suurematele paatidele ka ühesed, mis pani mehi individuaalseltki pingutama. Saime hea ülevaate igaühe seisundist ja mõtleme, millised koosseisud lähiajal kokku paneme."

25.-26. aprillini kogunevad koondisse kandideerijad Tartus, kus toimuvad traditsioonilised, kohaliku veehooaja avavad Emajõe karikavõistlused.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

13:42

Varjun lõpetas ülikooliturniiri 20 seas

13:23

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

12:57

Karel Tilga tuleb kolmapäeval USA-s tänavu esimest korda starti

12:35

Taani kahekordne olümpiavõitja peab vigastuse tõttu karjääri lõpetama

12:16

Ovetškin võis pidada karjääri viimase mängu NHL-is

11:31

Palumets jagas tulemusliku söödu, aga Podbrezova karikafinaali ei jõudnud

11:03

Carlos Queiroz läheb taas peatreenerina MM-ile

10:38

EM-ile sõidab kolm Eesti maadlejat

10:14

Uue koosseisuga neljapaat tuli Horvaatias esimeseks

09:32

Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

13.04

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

Loetumad uudised

14.04

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

14.04

Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

14.04

Kangelanna Kirpu tõi pool tundi kümnekesi mänginud Eestile võidu Uuendatud

00:02

Atletico tegi tulises korduskohtumises piisavalt, PSG alistas Liverpooli

14.04

Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

13.04

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

14.04

Galerii: Eesti saalijalgpallikoondis kindlustas vägeva võiduga edasipääsu Uuendatud

10:14

Uue koosseisuga neljapaat tuli Horvaatias esimeseks

14.04

Uus leping toob naiskorvpalluritele miljoneid, draft'is üllatusi polnud

14.04

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

