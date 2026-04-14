Ümmarguse tähiseni jõudnud Rosen: tahtejõuga võtsime kolm punkti ära

Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti naiste jalgpallikoondis teenis A. Le Coq Arenal toimunud MM-valikmängus Liechtensteini üle võidu, kuid 100. korda koondist esindanud Kelly Rosen ütles ERR-ile, et mängupildiga rahule jääda ei saa.

Eesti sai mängu vältel ohtralt võimalusi ning jõudis esimese tabamuseni 43. minutil, kui Vlada Kubassova realiseeris penalti. Külalised jõudsid neli minutit pärast poolajapausi aga viigini ja said viimase pooltunni mängida arvulises ülekaalus, kui Annagret Kala 61. minutil punase kaardiga riietusruumi saadeti.

Eestlannad suutsid ka kümnekesi vastase väravale survet avaldada ning 84. minutil kandis töö vilja, kui Katrin Kirpu võiduvärava lõi.

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva ütles, et esimese poolaja jälgimine oli isegi keerulisem. "Teine poolaeg oli täpselt selline, et oli natuke kriisiolukord. Pidime mingeid asju ümber mängima, oli vaja tegutseda. See oli minu jaoks isegi lihtsam, kui esimesel poolajal lihtsalt vaadata, et asjad ei õnnestu," ütles juhendaja.

Enne mängu tunnustati kaptenipaela kandvat Kelly Rosenit, kellest sai seitsmes naine, kes 100 korda Eesti koondist esindanud. "Pisut erilisem tunne on," ütles ta ERR-ile. "Väljakul oli kuulda häälekaid fänne, kes olid minu pärast siia tulnud. Ise tegime mängu raskeks, kindlasti peame analüüsima. Mängupildiga rahul ei ole, aga tahtejõuga võtsime kolm punkti ära."

Eesti jätkab MM-valiksarja laupäeval, 18. aprillil, kui külla sõidab Leedu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Ümmarguse tähiseni jõudnud Rosen: tahtejõuga võtsime kolm punkti ära

