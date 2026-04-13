Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

Rahvusvaheline ujumisliit World Aquatics (WA) otsustas esmaspäeval lubada Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelistele võistlustele tagasi oma riigilipu all.

Eesti Ujumisliidu president Erkki Susi rõhutas, et põhjamaade ujumisliidud ei toeta World Aquaticsi otsust.

"Eesti Ujumisliit, kes on praegu Põhjamaade Ujumisliidu eesistujamaa, on seda teemat korduvalt arutanud koos teiste Põhjamaade alaliitudega. Põhjamaade ujumisliitude ühine seisukoht on selge – sellist otsust ei toetata ning vastuseis on olnud teada ka European Aquaticsi tasandil," kommenteeris Susi alaliidu pressiteate vahendusel.

Samas on World Aquaticsi otsused European Aquaticsi põhikirja kohaselt siduvad, mistõttu muutuvad need automaatselt täideviidavateks ka Euroopa ja sealhulgas Eesti alaliitude jaoks.

Põhjamaade ujumisliidud on rõhutanud, et sportlased ei tohiks selle otsuse tõttu kannatada ega jääda eemale suurvõistlustelt, isegi kui alaliidud ise otsust ei toeta. Põhjamaade ühine seisukoht on võimaldada oma sportlastel jätkata rahvusvahelisel tasemel võistlemist.

Samas kinnitavad põhjamaade ujumisliidud, et potentsiaalsete võistluste korraldajariikidena ei kavatse nad lähiaastatel rahvusvahelisi ujumisvõistlusi korraldada, kuni kehtiv olukord ja otsused ei muutu.

Eesti Ujumisliidu juhatus arutab teemat kolmapäeval toimuval koosolekul.