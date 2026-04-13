Aktas EM-i eel: ainult füüsiliselt üleolekust ei piisa

18-aastane Aktas võitis mullu juunioride Euroopa meistrivõistlustel pronksi ja tegi läbimurde täiskasvanute seas, pälvides maailmameistrivõistlustel kõrge viienda koha ja jõudes Grand Prix' etapil finaali. Eelmine aasta näitas, kus veel arenguruumi on.

"See kindlasti õpetas mulle, et tuleb olla enesekindlam ja mitte endas kahelda ja ma arvan, et see õpetas mulle, et selleks, et olla maailma parim, pead olema vaimselt kõige parem. Ei piisa ainult sellest, et sa oled füüsiliselt teistest üle," ütles Aktas ERR-ile.

Raskekaalus võistlev Aktas teenis kuu aega tagasi GP-turniiril Austrias kolmanda koha. Noor judo talent leiab, et on vastastele ohtlik tänu oma mitmekülgsusele ja on EM-i eel enesekindel.

"Ma arvan, et minu kõige suurem trump on see, et ma oskan vasakule ja paremale maadelda. Sellega ma saan oma vastaseid üllatada ja ka maas ma arvan, et ma olen väga tugev," rääkis ta. "Ma ootan, et ma saan näidata maailmale, et ma kuulun tippu ja ma loodan, et ma teen parema tulemuse kui eelmine aasta, näitan oma kõige paremat maadlust ja viskan kõik oma vastased ipponile."

Enne Euroopa meistrivõistlusi valmistus Aktas koos teiste koondisekaaslastega Ungaris kõrgetasemelises rahvusvahelises laagris, kuhu kogunes ala paremik. Osalejate sõnul oli laager väljakutsuv ning andis aimu, milline on Euroopa tipptase.

Kahel viimasel aastal juunioride EM-il hõbemedali võitnud 20-aastase Jakob Varese jaoks on juunioride klassi aastad nüüd selja taga. Vares proovib taset tõsta ja vastaseid mõlemalt poolt üllatada. "Laager oli raske, aga sain palju teadmisi. Just rohkem maadlesin paremale poole või üritasin paremale poole maadelda, kui tavaline pool on vasak. Seda ma üritan saavutada, et suudan maadelda mõlemale poole. Vahet ei ole, kust poolt vastane tuleb, heita saan ikka," rääkis Vares.

Märtsi lõpus võitis Vares Riias toimunud Euroopa karikaetapil pronksmedali. Ligi 100 kilogrammi kaaluval noormehel on kõrged ambitsioonid, kuid et teha tulemusi täiskasvanute seas, on vaja kannatlikkust.

"Väikesed võidud on need, mis loevad, alustame rahulikult. Teeme alguses Balti medalid ära, siis teeme Euroopa medalid ära, siis teeme maailma medalid ära ja siis teeme olümpiamedali ära," avalikustas Vares oma plaane. "Kui eelnevalt juunioride EM-ile minnes ütlesin võib-olla ka kuskil intervjuudes, et lähme ikka andma ja lähme tegutsema, siis nüüd hoian pea maas, lähen rajale, annan hagu, aga rohkem ei kommenteeri."

Marek-Adrian Mäsak Autor/allikas: Tamara Kulumbegashvili/IJF

Üle 150 kilogrammi kaaluv 18-aastane Marek-Adrian Mäsak on juunioride maailma edetabelis viiendal kohal ja teeb Gruusias oma täiskasvanute EM-i debüüdi. Kadettide klassis Euroopa meistriks tulnud raskekaallane peab oluliseks kogemuse saamist.

"Ma tunnen, et mul on võistlusteks täiskasvanutega kõik olemas – mul on jõud olemas, tehnika olemas, aga just see kogemus, kuna ma olen nii noor veel. Ma tunnen, et see on see, mis mul on veel puudu. Aga see on selline asi, mida võib aastatega korda teha," rääkis vägilane.

Koondise kogenuim on 31-aastane Pariisi olümpial võistelnud Klen Kristofer Kaljulaid, kes sai eelmise aasta MM-il viienda koha. Seejärel võttis ta aja maha. "Peale eelmise aasta MM-i ma võtsin väga teadlikult pausi võistlustest. Mul pole elu sees veel nii pikka pausi olnud sellest ajast, kui ma alustasin tippspordiga," selgitas Kaljulaid.

"Tippsportlasena on väga raske tõmmata pidurit vahepeal, aga ma mäletan, kuidas eelmise kvalifikatsiooni lõpp oli nii metsikult raske. Mitte füüsiliselt, aga emotsionaalselt ja ma teadvustasin endale, et pean seekord väga teadlikult alustama hiljem. Võtsin ligi kaheksa kuud võistluspausi ja nüüd vaikselt hakkan tagasi tulema," lisas ta.

Euroopa meistrivõistluste toimumispaigas Tbilisis intensiivse laagri teinud Kaljulaid võtab eelseisvat EM-i kontrollvõistlusena. Kogu fookus on suunatud juunis algavale olümpiamängude kvalifikatsioonile.

"Mul tegelikult on päris kõrge töökoormus hetkel olnud. Tulin Tbilisi laagrist, kus oli nädalaga 54 matši, mis on suhteliselt suur koormus ja väga teadlikult lähen EM-ile peale suurte koormustega, üritan saada võistlusrutiini tagasi ja kui OM-kvalifikatsioon algab juunis, siis tahan olla juba väga heas vormis," rääkis Kaljulaid.

Euroopa meistrivõistlused algavad neljapäeval, viimased medalid jagatakse pühapäeval.