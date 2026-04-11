Sinjavski kuulus esmakordselt Baniku särgis algkoosseisu

Jablonec asus juhtima juba kaheksandal minutil, ent 24. minutil õnnestus Banikul viigistada. Avapoolaja lõpu hakul suutis köie jämedama otsa taas Jablonec haarata, kirjutab Soccernet.ee.

Eestlane lahkus väljakult 82. minutil ning kolm minutit pärast tema lahkumist lõid vastased oma kolmanda tabamuse. Baniku seis liigatabelis on aga kehv, sest 16 meeskonna konkurentsis paiknetakse eelviimasel kohal.

Eesti koondislane Markus Soomets ja tema koduklubi IK Start pidid Norra kõrgliiga neljandas voorus tunnistama Lilleströmi 3:1 paremust. Soomets sekkus väljakule 72. minutil, mil tema koduklubi oli 0:3 kaotusseisus. Kaheksa minutit pärast eestlase sekkumist õnnestus Startil ka auvärav lüüa. Start paikneb kahe silmaga 16 meeskonna arvestuses 14. kohal.

