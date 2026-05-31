Sinjavski pidi mängu varakult pooleli jätma

Vlasi Sinjavski
Vlasi Sinjavski
Eesti jalgpallikoondislane Vlasi Sinjavski sai Tšehhi kõrgliiga otsustavas üleminekumängus esimestel minutitel viga ja vajas vahetust.

Sinjavski pidas koduklubi Ostrava Banikuga üleminekumänge, millest esimesega saadi Taborsko ees piisav - 3:0 - edumaa kätte. Teises matšis näitas Banik oma paremust veelgi selgemalt, kui kõmmutas esiliigast pärit vastase võrku viis palli ning säilitas koha kõrgliigas, vahendab Soccernet.ee.

Baniku jaoks algas mäng tagasilöökidega, kui üheksandaks minutiks tuli teha ära kaks vahetust. Eesti koondise äärekaitsja selgitas Soccernetile, et sai mängu esimestel minutitel löögi vastu jalga. Ta proovis edasi mängida, kuid ei suutnud ja küsis vahetust. Kuna löök läks lihasesse, hõlmates pisut ka närvi, usub Sinjavski, et terveneb nii-öelda puukast nädala pärast toimuvaks Balti turniiri avamänguks.

Eesti koondis koguneb esmaspäeval.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

