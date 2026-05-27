Sinjavski väravasööt aitas Baniku kõrgliiga lävepakust ühe jalaga üle

Kõrgliigas alles viimase vooru võiduga otse esiliigasse langemisest pääsenud Banik alustas võitlust püsimajäämise nimel kodumänguga Taborsko vastu, kes lõpetas esiliigas teisel kohal. Avapoolajal ei nähtud väravaid eeskätt seetõttu, et Baniku mängijate sihik oli paigast – tosinast pealelöögist suudeti raamide vahele sihtida vaid kaks, vahendab Soccernet.ee.

Teise kolmveerandtunni alguses sättis Banik löögid täpsemaks ja see tõi kohe ka tulu, sest Michal Frydrych avas 54. minutil skoori. Lõplikult murti esiliigaklubi maha viimaste minutitega, kui Marek Havran kasvatas esmalt edu kaheväravaliseks. Seejärel sai vahetusest sekkunud Jiri Boula 90. minutil Sinjavskilt palli, saatis selle värava suunas teele ning Taborsko väravavaht puterdas löögi posti kõrvalt võrku.

Avavilest lõpuvileni vasakul äärel rüganud Sinjavski teenis lisaks väravasöödule 68. minutil keskväljal vastase kukutamise eest kollase kaardi. Korduskohtumine peetakse Taborsko koduväljakul juba laupäeval.