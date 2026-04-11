Üllatuskaotuse saanud Arsenal paotas tiitliheitluses Cityle ust

Jalgpall
Alex Scott lõi Arsenali võrku Bournemouthi võiduvärava
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kaotas tabeliliider Arsenal laupäeval 1:2 Bournemouthile ning tiitliheitlus sai seetõttu hoogu juurde.

Külalismeeskond Bournemouth näitas avapoolajal energilisemat mängu ning surus 17. minutil oma tahte peale, kui pika meeskondliku rünnaku järel leidis Ryan Christie ilusa läbisööduga äärekaitsja Adrien Truffert', kelle rikošeti võtnud tsenderduse lükkas tagapostis akrobaatiliselt võrku 19-aastane Prantsusmaa ründaja Eli Kroupi.

35. minutil mängis Christie oma karistusalas käega ning järgnenud penalti realiseeris Viktor Gyökeres, aga võiduvärava lõi ikkagi külalismeeskond: Bournemouth võitis David Raya lühikeseks jäänud väljalöögi järel palli keskväljal tagasi ning kiire söödumängu järel kaitseliini taha vabanenud Alex Scott saatis palli külmavereliselt Hispaania väravavahist mööda.

Arsenal on 32 mänguga kogunud 70 punkti ning nende lähim jälitaja Manchester City 30 mänguga 61 punkti. Sealjuures võõrustab City järgmisel pühapäeval Arsenali koduväljakul.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:54

Sinjavski kuulus esmakordselt Baniku särgis algkoosseisu

17:40

16:33

Harju tegi mängu lõpu põnevaks, aga Kuressaare jättis kolm punkti koju

14:27

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

11:02

Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

10.04

Eesti naiste jalgpallikoondis sai Tšehhi noortelt suure kaotuse

10.04

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis Uuendatud

10.04

Šotimaa kapten lahkub hooaja lõpus Liverpoolist

10.04

Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

10.04

Kuusk jäi Poolas põnevusmängu järel karikafinaali ukse taha

sport.err.ee uudised

20:08

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

19:35

Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks

19:18

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

19:02

Rae võttis naiste võrkpalli finaalseeria avamängus kindla võidu

18:54

Sinjavski kuulus esmakordselt Baniku särgis algkoosseisu

18:25

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis Uuendatud

18:00

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

17:40

16:33

Harju tegi mängu lõpu põnevaks, aga Kuressaare jättis kolm punkti koju

15:47

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

15:11

Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

14:27

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

13:45

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

12:56

19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

12:17

Tiitlimatši suunas rühkiv Sindarov hoiab edu, naiste seas on seis tihe

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11:02

Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

10:23

Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

09:52

Lisell Jäätma laseb MK-etapi poolfinaalis

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

loetumad

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

19:18

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

10.04

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

10.04

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

13:45

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo