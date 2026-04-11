Üllatuskaotuse saanud Arsenal paotas tiitliheitluses Cityle ust

Külalismeeskond Bournemouth näitas avapoolajal energilisemat mängu ning surus 17. minutil oma tahte peale, kui pika meeskondliku rünnaku järel leidis Ryan Christie ilusa läbisööduga äärekaitsja Adrien Truffert', kelle rikošeti võtnud tsenderduse lükkas tagapostis akrobaatiliselt võrku 19-aastane Prantsusmaa ründaja Eli Kroupi.

35. minutil mängis Christie oma karistusalas käega ning järgnenud penalti realiseeris Viktor Gyökeres, aga võiduvärava lõi ikkagi külalismeeskond: Bournemouth võitis David Raya lühikeseks jäänud väljalöögi järel palli keskväljal tagasi ning kiire söödumängu järel kaitseliini taha vabanenud Alex Scott saatis palli külmavereliselt Hispaania väravavahist mööda.

Arsenal on 32 mänguga kogunud 70 punkti ning nende lähim jälitaja Manchester City 30 mänguga 61 punkti. Sealjuures võõrustab City järgmisel pühapäeval Arsenali koduväljakul.