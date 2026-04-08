Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

Eesti võrkpallimeistrivõistluste pronksiseeria teise mängu Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Selver x TalTechi vahel võitis pealinna meeskond 3:2 (26:28, 16:25, 25:20, 25:18, 15:12) ning viigistas kolme võiduni peetava seeria üks-ühele.

Üles-alla kulgenud mängu viiendas vaatuses viis Joosep Põldma serviäss Tallinna meeskonna ette 7:5 ja pooli vahetati Selveri 8:5 juhtimisel, kirjutab volley.ee.

Siis teenis aga Barrus kolm vastuseta punkti ja tablool olid numbrid 8:8. 11:11 viigiseisult sai taas paremini minema Tallinna klubi – Põldma ja Hendrik Luuken viisid Selver x TalTechi juhtima 13:11, matšpall saadi seisul 14:12 ning mängu lõpetas Andres Jefanovi blokk.

Kolmapäeval kerkis võitjate parimaks 24 punkti (+13) toonud Andres Jefanov, 4 serviässa löönud Joosep Põldma ja Kaur Erik Kais lisasid kumbki 16 silma (+5 ja +4) ning 4 blokki pannud Andri Aganits panustas 9 punktiga (+6). Selveri vastuvõtt oli 48% ja rünnak 52%, blokist saadi 11 ja servilt 7 punkti (eksiti 18 pallingul).

Võru Barruse parim oli 29 punktiga (+16) Renato Santos, Kyle Wilson lisas 15 (-1) ja Mattias Rahuoja 9 punkti (+6). Lõuna-Eesti meeskonna vastuvõtt oli 48% ja rünnakuid lahendati 52-protsendiliselt, blokk saadi vastasele ette 12 korral, servil löödi 6 ässa ja eksiti 18 servil.

Järgmine kohtumine toimub reedel, 10. aprillil kell 18 TalTechi spordihoones.