Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

Eesti võrkpallimeistrivõistluste pronksiseeria teise mängu Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Selver x TalTechi vahel võitis pealinna meeskond 3:2 (26:28, 16:25, 25:20, 25:18, 15:12) ning viigistas kolme võiduni peetava seeria üks-ühele.

Üles-alla kulgenud mängu viiendas vaatuses viis Joosep Põldma serviäss Tallinna meeskonna ette 7:5 ja pooli vahetati Selveri 8:5 juhtimisel, kirjutab volley.ee.

Siis teenis aga Barrus kolm vastuseta punkti ja tablool olid numbrid 8:8. 11:11 viigiseisult sai taas paremini minema Tallinna klubi – Põldma ja Hendrik Luuken viisid Selver x TalTechi juhtima 13:11, matšpall saadi seisul 14:12 ning mängu lõpetas Andres Jefanovi blokk.

Kolmapäeval kerkis võitjate parimaks 24 punkti (+13) toonud Andres Jefanov, 4 serviässa löönud Joosep Põldma ja Kaur Erik Kais lisasid kumbki 16 silma (+5 ja +4) ning 4 blokki pannud Andri Aganits panustas 9 punktiga (+6). Selveri vastuvõtt oli 48% ja rünnak 52%, blokist saadi 11 ja servilt 7 punkti (eksiti 18 pallingul).

Võru Barruse parim oli 29 punktiga (+16) Renato Santos, Kyle Wilson lisas 15 (-1) ja Mattias Rahuoja 9 punkti (+6). Lõuna-Eesti meeskonna vastuvõtt oli 48% ja rünnakuid lahendati 52-protsendiliselt, blokk saadi vastasele ette 12 korral, servil löödi 6 ässa ja eksiti 18 servil.

Järgmine kohtumine toimub reedel, 10. aprillil kell 18 TalTechi spordihoones.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

06.04

Hurt ja Teppan võitsid Rumeenias karika, Allik Itaalias superkarika

04.04

Selver mängis pronksiseeria avavaatuses maha kahegeimilise edu

04.04

Mett: Tartu ja Pärnu võrkpallifinaal on tõeline maiuspala

04.04

Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

03.04

Laupäeval pannakse pall mängu võrkpalli EMV finaalseerias

31.03

Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali

30.03

U-18 võrkpallikoondised lõpetasid EM-valiksarjades võidukalt

30.03

Laak vedas oma klubi Poola meistriliiga poolfinaali

29.03

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

29.03

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

29.03

U-18 neiud jäid EM-valiksarjas alla Hispaaniale

28.03

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

28.03

Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

28.03

Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

videod

sport.err.ee uudised

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

ETV spordisaade, 8. aprill

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

Kristin Kuuba kaotas EM-il maailma 20. reketile

08.04

Seixas hoiab Baskimaal kaheminutilist edu

08.04

Spordimuuseumis näeb NHL-i ühe läbi aegade parima väravavahi hokikeppi

08.04

Laupäeval selguvad Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

08.04

Rio olümpiapargis puhkes tulekahju

08.04

Rahvusvaheline Hope Cup toob Tartus jääle rekordarvu iluuisutajaid

08.04

Pärsia lahe konflikt lükkab Teemantliiga hooaja algust edasi

loetumad

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

07.04

Bayern naaseb Madridist võiduga

07.04

Poola imelaps astus esimese sammu Crucible'i suunas

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

08.04

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

