Paar viiki pole kahandanud tiitlimatši suunas liikuva Sindarovi üldedu

Laupäeval mustadega hiinlase Wei Yi alistanud Sindarov on teinud seejärel kaks viiki: pühapäevagal valgetega hollandlase Anish Giri vastu ja pärast puhkepäeva teisipäeval mustadega Andrei Jessipenko vastu.

Kaheksa vooru järel on Sindarovil kirjas 6,5 punkti ning tema edu lähimate jälitajate ehk Giri ja ameeriklase Fabiano Caruana eest on tervelt kaks punkti.

Kolmapäeval läheb 20-aastane Sindarov vastamisi sakslase Matthias Blübaumiga, kes hetkel on 3,5 punkti peal. Usbekil on kasutada mustad malendid. Nende esimene omavaheline partii lõppes viigiga.

Turniiri jooksul mängivad kõik kõigiga kaks korda läbi ehk kokku on kavas 14 vooru. Võitja saab mängida aasta teisel poolel valitseva maailmameistri Gukesh Dommarajuga MM-tiitlile.

Naiste turniiril on peetud kaheksa vooru ja seis on äärmiselt tihe. Koguni viiel maletajal on kirjas 4,5 punkti ja kaks jäävad neist ühe punkti kaugusele. Võitja kohtub tiitlimatšis valitseva maailmameistri Ju Wenjuniga.