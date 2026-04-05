Sindarovi hoog Küprosel ei vaibu

Javohir Sindarov
Javohir Sindarov
Küprosel jätkuval male MM-i tiitlipretendentide turniiril jätkab suurepäraselt usbekk Javohir Sindarov, kes teenis kuuendas voorus järjekordse võidu.

Mustadega mänginud Sindarov sai jagu hiinlasest Wei Yist ning kuuest voorust on tal nüüd 5,5 punkti ehk kirjas on viis võitu ja üks viik. Seejuures mustadega on tal koguni täisedu.

Kuna kolm ülejäänud partiid (Fabiano Caruana - Andrei Jessipenko, Hikaru Nakamura - Rameshbabu Praggnanandhaa, Anish Giri - Matthias Blübaum) lõppesid laupäeval viigiga, siis see üksnes suurendas ta üldedu.

Sindarovil on seega kirjas 5,5 punkti kuuest võimalikust ja edu teist kohta hoidva ameeriklase Caruana ees juba poolteist punkti. Järgnevad Praggnanandhaa ja Giri kolme punktiga.

Pühapäeval läheb valgetega mängiv Sindarov vastamisi Giriga. Veel kohtuvad Jessipenko - Wei, Blübaum - Nakamura ja Praggnanandhaa - Caruana.

Turniiri jooksul mängivad kõik kõigiga kaks korda läbi ehk kokku on kavas 14 vooru. Võitja saab mängida aasta teisel poolel valitseva maailmameistri Gukesh Dommarajuga MM-tiitlile.

Naiste turniiril on samuti peetud kuus vooru ja nelja punktiga juhib ukrainlanna Anna Muzõtšuk. Kolm punkti on kirjas aga viiel maletajal. Võitja kohtub tiitlimatšis valitseva maailmameistri Ju Wenjuniga.

Toimetaja: Siim Boikov

