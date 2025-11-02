Los Angeles Dodgers võitis teise järjestikuse meistritiitli

Los Angeles Dodgers alistas pesapalliliiga MLB finaalseeria ehk World Seriesi otsustavas seitsmendas mängus Toronto Blue Jaysi 5:4 ning tuli meistriks teist aastat järjest.

Blue Jays alustas kohtumist paremini, asudes juhtima 3:0 ja 4:2, kuid normaalaja viimases kahes voorus lõid Dodgersi kasuks kodujooksu Max Muncy ja Miguel Rojas.

Kuna normaalaeg lõppes 4:4 viigiga, siis tuli alles kuuendat korda World Seriesi ajaloos meistri selgitamiseks appi võtta lisavoorud ning 11. voorus tõi Dodgersile meistritiitli Will Smithi kodujooks.

1883. aastal asutatud ja alates 1958. aastast Los Angelest esindava Dodgersi jaoks oli tegemist üheksanda meistritiitliga. Seejuures sai Dodgersist esimene meeskond 25 aasta pikkuse pausi järel, kes suutnud meistriks tulla järjestikustel aastatel.

Finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetati Dodgersi viskaja jaapanlane Yoshinobu Yamamoto.