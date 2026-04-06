X!

VIDEO | Seim sai treeningul vigastada ning jätab EM-i vahele

Foto: SCANPIX/EPA
Tõstja Mart Seim peab treeningul saadud vigastuse tõttu jätma vahele kahe nädala pärast algavad Euroopa meistrivõistlused.

Eelmisel aastal Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Mart Seim vigastas vasaku jala reielihast esmaspäevasel treeningul Sparta spordiklubis, kui kangil oli raskus 185 kilogrammi.

Täpsema ülevaate vigastuse tõsidusest annab teisipäeval toimuv uuring, aga sportlase sõnul ei ole reaalne sellise vigastuse järel võistelda juba mõne nädala pärast.

Tõstmise Euroopa meistrivõistlused algavad Gruusias 19. aprillil, üliraskekaalu medalivõitjad selguvad EM-i viimasel päeval, 26. aprillil.

