Karksi-Nuia võõrustab juunis kahe motokrossisarja MM-etappi

Kevin Saar
Kevin Saar Autor/allikas: FIM World Sidecarcross Championship
Karksi-Nuia Motokeskuse radadel toimub 13.-14. juunil maailmameistrivõistluste etapp nii külgkorvide motokrossis (FIM Sidecarcross World Championship) kui quadide klassis (FIM Quad World Championship).

Külgkorvide motokrossi MM-etappide ajalugu on Eestis pikk, quadide klassis on Eestis sõidetud küll Euroopa meistrivõistluste etappe kuid MM-etapp toimub esimest korda. Quadide MM-sari on ka motomaailmas uus asi, üheksast etapist koosnevat sarja sõidetakse esmakordselt.

See toob Eestisse mõlema ala maailma tipud ja mõlemas klassis on kõrgesse mängu sekkumas ka Eesti sõitjad. Nädalavahetus Karksi-Nuia Motokeskuses kannab Motofestivali nime, võidusõitude kõrval on pööratud tähelepanu ka meelelahutusele.

Kahest MM-sarja etapist koosneva nädalavahetuse eestvedajaks on 2022. aastal külgkorvide MM-sarjas hõbedale tulnud Kert Varik. "See idee keerles mul peas juba mõned aastad. Eestlased on nendes klassides ja ka korraldajatena olnud maailma tipus ja tundus, et eeltöö on juba ammu tehtud ja kõik saab olema "ülilihtne". Päris nii see muidugi ei ole, oleme kahe aasta jooksul teinud Karksi-Nuia Motokeskuses suuri ümberkorraldusi ja töö jätkub," rääkis Varik.

"Teeme seda pikema eesmärgiga, hetkel on kokkulepe mõlema sarja MM-etapi korralduse osas kolmeks aastaks. Südame teeb soojaks positiivne tagasiside, eriti vanematelt Nuia motomeestelt, kes tulevad ja tänavad, et seda teeme."

Karksi-Nuia Motokeskus

Külgkorvide motokrossi MM-etappi on sõidetud Eestis erinevatel radadel kokku 26. korral, esimest korda aastal 1997. Juunis tulevad kohale mullu maailmameistriks tulnud Koen Hermans ja Ben van den Bogaart, kolmekordne maailmameister Marvin Vanluchene koos Robbe De Veene'ga. Läti poolt tulevad kaarte segama kaksikvennad Lielbardised.

Eesti sõitjatest võiks välja tuua korvipaari Robert Lihtsa ja Sebastian Lamp, kes sõidavad koos esimest aastat, aga võivad kodusel etapil kõrgetel kohtadel lõpetada. Neile lisaks vennad Vahterid (Kevin Vahter/Kenny Vahter). Kohal on meie raudvara Ülar Karing, kelle korvis Sten Niitsoo ning Eesti/Läti tandem Markus Normak/Tomass Dukulis ja paljud teised Eesti sõitjad.

Quadide MM-etapile on oodata USA sõitjaid, kes on selle ala tipptegijad. Maailma parimatega saavad kodusel raja võidu kihutada viiekordne Euroopa meister Kevin Saar ja Karl Robin Rillo.

"Mul on hea meel olla tagasi Euroopas ja võtta osa uuest MM-sarjast. Usun, et uue sarjaga kasvab nii osalejate arv kui ka üldine tase. Olen väga motiveeritud ja tänu headele toetajatele on plaan teha terve MM-sari kaasa, et võidelda tiitli nimel! Kõige enam ootan loomulikult kodust etappi Karksi-Nuias," ütles Saar.

Täpsemat infot ja pileteid saab Piletilevi keskkonnas.

Daniels ja Bruno Lielbardis

Toimetaja: Kristjan Kallaste

