Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

Mõlemad meeskonnad alustasid ettevaatlikult ning harjusid vastase tempoga. Kolmandiku lõpus haaras Ukraina initsiatiivi ning läks kümnendal minutil juhtima. Eesti vastas aga kohe lahtilöögist, kui söödukombinatsiooni järel jõudis pall Joonas Lauritsani, kes saatis selle võimsa löögiga võrku. Vahetult enne pausi kasutas Ukraina eestlaste pallikaotuse ära ning läks taas juhtima, vahendab jalgpall.ee.

Teise kolmandiku alguses oli Ukraina lähedal kolmandale väravale, kuid võimalus jäi realiseerimata. Selle asemel jõudis sihile Eesti, kui viigitabamuse eest hoolitses väravavaht Kaspar Kotter. Peagi vastas sama relvaga ka Ukraina puurivaht, kes saatis 15. minutil palli keskväljalt võrku. Järgmisel minutil vormistas Kotter oma teise tabamuse, tuues tabloole 3:3 viigi.

Kolmanda kolmandiku alguses läks Eesti kohtumist esmakordselt juhtima, kui värava lõi Juhan Lilleorg. Edurõõm jäi aga üürikeseks – vaid 40 sekundit hiljem vastas Ukraina kiirrünnakuga ja viigistas seisu. 34. minutil tabas Kristen Saartsi löök latti ning rohkem võimalusi normaalajal kummalgi meeskonnal realiseerida ei õnnestunudki.

Lisaajal haaras Ukraina eduseisu juba esimesel minutil, mis tõi eestlaste mänguplaani sisse lagunemise. Vastane kasutas selle ära, lisades enda saldosse veel kaks väravat ning võidutsedes 7:4.

Eesti ja Ukraina pidasid Jõulumäel kokku kaks kohtumist: laupäevases avamängus lõppes normaalaeg 2:2 viigiga ning Ukraina võitis lisaajal 3:2. Maavõistlusmängud olid koondistele ettevalmistus eelseisvaks võistlushooajaks: Euroliiga hooaeg algab juuli lõpus Moldovas ning Superfinaal peetakse septembris Itaalias.