Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

Jalgpall
Eesti rannajalgpallikoondis kaotas teist mängu järjest Ukrainale lisaajal
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondis pidi teist päeva järjest tunnistama sõprusmängus Ukraina paremust lisaajal.

Mõlemad meeskonnad alustasid ettevaatlikult ning harjusid vastase tempoga. Kolmandiku lõpus haaras Ukraina initsiatiivi ning läks kümnendal minutil juhtima. Eesti vastas aga kohe lahtilöögist, kui söödukombinatsiooni järel jõudis pall Joonas Lauritsani, kes saatis selle võimsa löögiga võrku. Vahetult enne pausi kasutas Ukraina eestlaste pallikaotuse ära ning läks taas juhtima, vahendab jalgpall.ee.

Teise kolmandiku alguses oli Ukraina lähedal kolmandale väravale, kuid võimalus jäi realiseerimata. Selle asemel jõudis sihile Eesti, kui viigitabamuse eest hoolitses väravavaht Kaspar Kotter. Peagi vastas sama relvaga ka Ukraina puurivaht, kes saatis 15. minutil palli keskväljalt võrku. Järgmisel minutil vormistas Kotter oma teise tabamuse, tuues tabloole 3:3 viigi.

Kolmanda kolmandiku alguses läks Eesti kohtumist esmakordselt juhtima, kui värava lõi Juhan Lilleorg. Edurõõm jäi aga üürikeseks – vaid 40 sekundit hiljem vastas Ukraina kiirrünnakuga ja viigistas seisu. 34. minutil tabas Kristen Saartsi löök latti ning rohkem võimalusi normaalajal kummalgi meeskonnal realiseerida ei õnnestunudki.

Lisaajal haaras Ukraina eduseisu juba esimesel minutil, mis tõi eestlaste mänguplaani sisse lagunemise. Vastane kasutas selle ära, lisades enda saldosse veel kaks väravat ning võidutsedes 7:4.

Eesti ja Ukraina pidasid Jõulumäel kokku kaks kohtumist: laupäevases avamängus lõppes normaalaeg 2:2 viigiga ning Ukraina võitis lisaajal 3:2. Maavõistlusmängud olid koondistele ettevalmistus eelseisvaks võistlushooajaks: Euroliiga hooaeg algab juuli lõpus Moldovas ning Superfinaal peetakse septembris Itaalias.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

05.04

Liverpooli kapten vabandas fännide ees: andsime alla

05.04

Mihhailov edutati Slovakkias esimest korda algrivistusse

05.04

Taas kaotanud Käidi klubi jätkab siiski kindla liidrina

05.04

Lewandowski sekkus pingilt ja viis Barcelona tiitlile lähemale

05.04

Esiliigatiim lõpetas Arsenali karikateekonna

05.04

Kubassova panustas Ferencvarose järjekordsesse suurde võitu kahe tabamusega

sport.err.ee uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Adamson võitis taaskord Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

05.04

Liverpooli kapten vabandas fännide ees: andsime alla

05.04

Wilder alistas Chisora ja esitas siis väljakutse Joshuale: teeme ära!

05.04

VIDEO | Los Angelese pesapallur röövis Seattle'ilt kolm kodujooksu

05.04

Mihhailov edutati Slovakkias esimest korda algrivistusse

05.04

Rakvere sinilillejooksu võitsid Aleksandr Kuleshov ja Berit Kant

05.04

Oxfordi naised panid olümpiapronksi abil kurvale seeriale punkti

05.04

Treierit ootab lõikus, Riismaa istub pingil

loetumad

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

04.04

Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

05.04

Eesti meistrivõistluste avaetapi võitis Lucas Orav, Martin Järveoja neljas

04.04

Doncicit ootab ees pikem mängupaus, tema agent taotleb NBA-lt erandit

04.04

Tulevikutähed tõid sajanda väravaga Bayerni mängu lõpus rongi alt välja

04.04

Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

05.04

Esiliigatiim lõpetas Arsenali karikateekonna

05.04

Lewandowski sekkus pingilt ja viis Barcelona tiitlile lähemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo