Millend tuli Mallorcal 15. kohale

Emma Viktoria Millend
27. märtsist kuni 4. aprillini toimus Mallorcal purjetamisvõistlus 55. Trofeo Princesa Sofia, kus jagati maailma edetabelipunkte ning võisteldi kõigis olümpiaklassides. Eestist oli stardis kuus sportlast.

Parima tulemuse tegi Emma Viktoria Millend, kes saavutas naiste iQFoil klassis 70 sportlase konkurentsis 15. koha. Millend jõudis mitmes sõidus ka esiviisikusse, vahendab Puri.ee.

ILCA 6 klassis võistelnud Romi Safin lõpetas regati 143 osaleja seas 49. kohal, püsides kogu võistluse vältel kuldgrupis. "Regati kõik päevad olid väga pikad – olime vee peal 5-8 tundi järjest, sest tuul oli maa pealt ja väga keerutav. Sellest hoolimata saime päris mitu sõitu tehtud, enamasti 8-9 m/s oludes," kommenteeris ta.

"Minu jaoks kulges võistlus ladusalt, esimeses sõidus sain teise koha ning järgmisel päeval pidin maksimumi andma, et kindlustada koht kuldgrupis. Olud mulle sobisid ning kolmandat päeva alustasingi juba esiviiekümnes. Kuldgrupp ei ole naljaasi – tase on väga kõrge ja iga eksimus karistatakse kohe. Üldjoontes olen tulemusega väga rahul," kommenteeris Safin, kelle pilk on juba suunatud järgmisele MK-etapile Hyères'is.

49erFX klassis lõpetasid Helen Pais - Helen Ausman 62 paatkonna seas 32. kohal. "Väikeste sammudega aina edasi – tulemus ei olnud seekord päris see, mida ootasime, kuid areng on toimunud. See oli meie jaoks esimene kord Palmal võistelda, aga kindlasti mitte viimane. Väga mõnus koht purjetamiseks! Regatinädal pakkus mitmeid erinevaid ja kohati keerulisi olusid tugevas fliidis, mille üle on ainult hea meel. Nüüd nädal kodus ja siis juba suund Hyères'i. Täname kõiki toetajaid ja kaasaelajaid!" ütlesid nad.

Meeste iQFoil klassis saavutas Aksel Haava 119 osaleja seas 63. koha. "Läksin nädal varem Palmale ja sain koos teiste tiimidega treenida, mis tuli kasuks. Võistluse alguses murdus mu uus võistlusmast pooleks ja pidin selle vahetamiseks kaldale sõitma, nii et esimesel päeval sain kirja vaid kaks sõitu. Kolmandal päeval õnnestus mul tõusta ligi 30 kohta, kuid jäin napilt kuldgrupist välja. Kokkuvõttes on 63. koht minu jaoks hea tulemus," võttis Haava nädala kokku.

ILCA 7 klassis võistelnud Tihon Zutskov lõpetas regati 178. kohal.

Regatil osales ligi 900 paatkonda ja enam kui 1100 sportlast 62 riigist, klassivõidud jagunesid üheksa erineva riigi vahel.

Trofeo Princesa Sofia regatt on hooaja üks olulisemaid jõuproove olümpiaklassides ning kuulub Sailing Grand Slam sarja. Eesti sportlaste jaoks jätkub hooaeg juba peagi järgmise MK-etapiga Prantsusmaal Hyères'is.

