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Olümpiale pürgiv Romi Safin läheb MM-ile värske Eesti meistrina

Purjetamine
Romi Safin
Romi Safin Autor/allikas: Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit
Purjetamine

Kahe aasta pärast toimuvatele Los Angelese olümpiamängudele pürgiv purjetaja Romi Safin krooniti Pirital kulmineerunud Eesti meistrivõistlustel klassi ILCA 6 võitjaks.

Ta võitis viiest võistlussõidust kaks ja edestas lähimat konkurenti 17 kohapunktiga. Safin kogus viie sõiduga kaheksa kohapunkti ja teiseks tulnud Eliise Raamat 25 punkti.

Ilm oli neil neljal päeval üpriski heitlik, neljapäeval saadi napilt pooltele paadiklassidele võistlussõit kirja, teistel tuli sõit katkestada, sest tuul kukkus ära. Reedel ei olnud vähimatki õhu liikumist tunda. Selle eest puhus terve laupäeva korralik tuul ja õnnestus neli võistlussõitu kirja saada. Pühapäeval oli jällegi vaikne. Sportlasedki kinnitasid, et ilmaolud olid väljakutseterohked.

"Neli päeva eestikaid, mille jooksul saime vee peale kolmel ja võistlussõite pidada kahel päeval. Neist neli sõitu toimusid väga keerulistes oludes. Piritale kohaselt saime maatuult umbes 20-kraadiste keeramistega, ootamatu oli aga see, et sinna juurde tulid puhanguti kuni 13 m/s pagid," kirjeldas Safin olusid.

"Kokkuvõttes oli võistlus põnev. Saime treener Raivoga korralikult ajusid ragistada, proovides välja nuputada, kust poolt võiks järgmine 13 m/s "üllatusmuna" sõidu ajal tulla."

Nüüd on Safini fookuses täiskasvanute MM, kus juba sel nädalal alustatakse võistlussõitudega.

2028. aasta olümpiaprogrammi kuuluvatest klassidest selgitati Pirital meistrid veel 470 klassis, kus esikoha teenisid Andrias Sepp ja Liise Väliste. Nad võitsid seejuures kõik viis võistlussõitu.

Toimetaja: Siim Boikov

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