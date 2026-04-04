Guardiola andis Rodrile oma õnnistuse

29-aastane Rodri ütles nädala eest, et tahab üks päev kodumaale Hispaaniasse naasta ning ei suudaks keelduda võimalusest mängida Madridi Reali eest. Enne Inglismaale siirdumist Reali linnarivaali Atleticot ühe hooaja esindanud Ballon d'Ori võitja ühtlasi kinnitas, et tema leping Man Cityga lõppeb 2027. aastal.

"See, et olen varem Atleticos mänginud ei takistaks mul Reali särki kandmast. On ka teisi mängijaid, kes on seda varem teinud. Minu leping kestab veel ühe aasta ning varsti tuleb aeg, mil peame maha istuma ja tulevikuplaane arutama," rääkis Rodri.

Guardiola käest uuriti reedel, mida tema arvab abikapteni soovist kodumaale naasta. Juhendaja avaldas lootust, et Rodri sõlmib uue lepingu, aga tõdes, et ei saaks üleminekule kätt ette panna.

"Ei ole ühtegi mängijat, kes keelduks võimalusest mängida Reali eest. Ma mõistan seda täielikult. Ta on ikkagi Hispaanias sündinud," ütles Guardiola. "Kui mängija ei ole õnnelik, siis ta peab lahkuma. Usun, et Rodri on õnnelik, aga kui mitte, siis ta peab koputama spordidirektori uksele ja võtma vastu pakkumise, mis vastab tema uskumatule tasemele."

Guardiola rõhutas, et klubi soovib Rodrit Man City särgis näha veel pikka aega. "Nad teatasid mulle, mida nad Rodrilt ootavad – et ta jääks, jääks, jääks siia. Ma arvan, et ta jääb. Mul on selle suhtes hea kõhutunne, aga lõppude lõpuks mina rohkem ei tea."

Man City on sel nädalavahetusel võistlustules Inglismaa karikavõistlustel, kus kohtutakse veerandfinaalis Liverpooliga.