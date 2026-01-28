X!

Skotheim läheb operatsioonile ja Tallinnas ei võistle

Kergejõustik
Sander Skotheim
Sander Skotheim Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kergejõustik

Nädalavahetusel Tallinnas toimuva rahvusvahelise mitmevõistluse kolmekordne võitja Sander Skotheim jääb vigastuse tõttu võistlusest eemale.

Norra mitmevõistleja teatas Eesti kergejõustikuliidule, et esmaspäeval tehtud MRT-uuring tuvastas hüppeliigese vigastuse, millega ta peab minema operatsioonilauale. Vigastuse tõttu on ta tõenäoliselt sunnitud vahele jätma kogu sisehooaja.

Seega lõppeb Skotheimi võiduseeria Tallinnas ning rahvusvaheline mitmevõistlus saab seitsmevõistluses kolme aasta järel uue võitja. 31. jaanuaril ja 1. veebruaril on Tallinna Kergejõustikuhallis teiste seas võistlustules ka Risto Lillemets, Rasmus Roosleht, Hans-Christian Hausenberg ja Pippi Lotta Enok.

Rahvusvaheline mitmevõistlus TALLINN 2026 on sportlastele hea võimalus koguda väärtuslikke reitingupunkte ja püüda pääset märtsis Torunis toimuvatele sisemaailmameistrivõistlustele. Võistlus kuulub World Athletics Combined Events Tour sarja ning omab World Athletics hõbetaset. Tegemist on ainsa nii kõrgetasemelise sisevõistlusega Euroopas, kus kavas on nii meeste seitsmevõistlus kui naiste viievõistlus.

Toimetaja: Anders Nõmm

