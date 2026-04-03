Eesti sulgpallur jõudis Ungari põhitabelisse

Catlyn Kruus
Catlyn Kruus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Ungaris Future Series Euroopa karikaetapil võitis sulgpallur Catlyn Kruus kvalifikatsiooniturniiril kaks kohtumist ja pääses põhivõistlusele.

Kruus võitis kvalifikatsiooni esimeses mängus Elenia Haberit Maltalt 21:3, 21:5. Teises kohtumises läks ta vastamisi Sara Loncariga Serbiast ja sai võidu 21:13, 21:14, vahendab Badminton.ee.

Põhivõistluse avaringis oli Kruusi vastaseks esimese paigutusega Agnes Korosi Ungarist (BWF 92). Kruus jäi talle alla 11:21, 21:23.

Toimetaja: Siim Boikov

