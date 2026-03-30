VAATA OTSE | Eesti ja Rwanda selgitavad FIFA turniiri võitja

Jalgpalli Eesti koondis
Täna kell 20.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli FIFA Series turniiri finaalmängult Rwanda - Eesti.

Eesti jalgpallikoondis alistas poolfinaalis pärast 1:1 lõppenud normaalaega penaltiseerias tulemusega 5:4 Keenia esinduse. Rwanda oli teises poolfinaalis parem Grenadast 4:0.

Kui Eesti asub maailma edetabelis 127. kohal, siis Rwanda on paar kohta tagapool. Sarnaselt Eestile ei ole Rwanda koondis pääsenud kunagi jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirile.

Küll aga on Rwanda osalenud korra kontinendi suurturniiril ehk 2004. aasta Aafrika Rahvuste karika finaalturniiril, kus piirduti alagrupifaasiga.

Eesti matšid Rwandas toimuvad enam kui 45 000 pealtvaatajat mahutaval Amahoro staadionil, mis valmis 1986. aastal ning viimased laiendustööd tehti 2024. aastal.

Eesti koondis

Väravavahid
Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0
Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0
Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad
Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 18/0
Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 12/1
Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 10/0
Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstads BK (SWE) 5/0
Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 5/0
Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 1/0
Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 0/0
Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 0/0
Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0
Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 0/0

Poolkaitsjad
Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 33/0
Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 21/0
Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 21/0
Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 17/1
Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 10/0
Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 0/0

Ründajad
Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 63/17
Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Livingston FC (SCO) 19/2
Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0
Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 0/0

Toimetaja: ERR Sport

VAATA OTSE | Eesti ja Rwanda selgitavad FIFA turniiri võitja

