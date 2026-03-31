X!

Henn Rwanda mängust: eesmärk oli noortele võimalus anda

Jalgpalli Eesti koondis
Eesti meeste koondise peatreener Jürgen Henn.
Eesti meeste koondise peatreener Jürgen Henn. Autor/allikas: Katariina Peetson
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis kaotas Rwandas toimunud rahvusvahelisel FIFA Series turniiril finaalis võõrustajariigile 0:2. Peatreener Jürgen Henni sõnul said noored mängijad teada, mis tasemel rahvusvahelises jalgpallis mängitakse.

Eesti jalgpallikoondis alistas rahvusvahelisel sõprusturniiril Keenia penaltiseeria järel ning kohtus finaalis Rwandaga, kes lõi Grenadale neli vastuseta väravat. Peatreener Henn tegi Rwanda kohtumiseks algkoosseisus seitse vahetust, sealhulgas alustas mängu neli koondisedebütanti.

Rwanda läks 30. minutil juhtima ning lisas kuus minutit pärast poolajapausi veel teise tabamuse, teenides 45 000 pealtvaataja ees 2:0 võidu. Rwanda jaoks oli tegemist ajaloo esimese võiduga Euroopa koondise üle.

"Esimene poolaeg kontrollisime mängu hästi, kummalgi väga palju võimalusi ei olnud. Vastane lõi ühe heast momendist ära ja kui nad vajusid madalasse blokki, siis jäi füüsilisest võimsusest, teravusest ja kindlasti otsustavusest ja kogemusest puudu," rääkis Henn pärast mängu. "Kokkuvõttes oli vastane parem, eriti füüsiliselt. Kui mängid väga füüsilise võistkonna vastu, siis on vaja kas head positsioonilist mängu või head kokkumängu, mida meil siin olla ei saanud."

Kuna paljud põhipanustajad jätsid Rwanda turniiri vahele, rändas koondis Aafrikasse eesmärgiga noormängijatele kogemust anda. "Nende jaoks oli oluline õppida, mida tähendab rahvusvaheline tase meeste jalgpallis. Väga paljude jaoks selline mäng sellise rahvahulga ees oli ikkagi esmakordne," ütles Henn.

"Loomulikult tulime võitma ja tahtsime võita. Tulemus polnud see, mida tahtsime," lisas treener. "Aga pidime igasuguste koosseisu probleemide tõttu laagri eesmärgi ümber sõnastama, et mängime noortega ja anname neile võimaluse. Seda me tegime."

Eesti koondise järgmine mäng on 6. juunil, kui Balti turniiri raames võõrustatakse Fääri saari.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

