Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale

Jalgpalli Eesti koondis
FIFA Series: Rwanda - Eesti.
FIFA Series: Rwanda - Eesti. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis kaotas Rwandas toimunud rahvusvahelisel FIFA Series turniiril finaalis võõrustajariigile 0:2.

Võrreldes poolfinaalmänguga Keenia vastu oli Eesti algkoosseisus seitse uut nägu, kellest neli olid debütandid: väravavaht Kaur Kivila, keskkaitsja Mihhail Kolobov, vasakkaitsja Sander Tovstik ja poolkaitsja Rommi Siht.

Eesti valdas küll avapoolajal rohkem palli, kuid väravani jõudis vasturünnakutele panustanud Rwanda, kelle viis pooletunnise mängu järel juhtima Abeddy Biramahire. Eesti parim võimalus värava löömiseks avanes viis minutit hiljem, kui Karel Mustmaa pääses karistusalas löögile.

Rwanda suurendas eduseisu kaheväravaliseks teise poolaja alguses, mil nurgalöök mängiti lühikese sööduga lahti ja seejärel kaotasid Eesti kaitsjad karistusalas Leroy Mickelsi, kes lõi palli värava eest lati alla.

Täistunnil tegi Eesti peatreener Jürgen Henn korraga kolm vahetust ning muutis kolmese kaitseliini neljase vastu, ent koondise ründemäng oluliselt teravamaks ei muutunud.

FIFA Series turniir loodi 2024. aastal eesmärgiga viia erinevate konföderatsioonide koondised omavahel sõprusmängudes kokku. Kui Eesti osales tänavu ühel kahest Rwandas peetud turniiril, siis teisi neljaliikmelisi gruppe võõrustasid veel Austraalia, Aserbaidžaan, Indoneesia, Kasahstan, Uus-Meremaa, Puerto Rico ja Usbekistan.

Enne mängu:

Eesti jalgpallikoondis alistas poolfinaalis pärast 1:1 lõppenud normaalaega penaltiseerias tulemusega 5:4 Keenia esinduse. Rwanda oli teises poolfinaalis parem Grenadast 4:0.

Kui Eesti asub maailma edetabelis 127. kohal, siis Rwanda on paar kohta tagapool. Sarnaselt Eestile ei ole Rwanda koondis pääsenud kunagi jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirile.

Küll aga on Rwanda osalenud korra kontinendi suurturniiril ehk 2004. aasta Aafrika Rahvuste karika finaalturniiril, kus piirduti alagrupifaasiga.

Eesti matšid Rwandas toimuvad enam kui 45 000 pealtvaatajat mahutaval Amahoro staadionil, mis valmis 1986. aastal ning viimased laiendustööd tehti 2024. aastal.

Eesti koondis

Väravavahid
Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0
Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0
Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad
Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 18/0
Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 12/1
Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 10/0
Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstads BK (SWE) 5/0
Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 5/0
Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 1/0
Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 0/0
Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 0/0
Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0
Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 0/0

Poolkaitsjad
Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 33/0
Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 21/0
Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 21/0
Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 17/1
Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 10/0
Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 0/0

Ründajad
Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 63/17
Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Livingston FC (SCO) 19/2
Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0
Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 0/0

Toimetaja: ERR Sport

