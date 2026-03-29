Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

Sel nädalavahetusel peeti USA-s Oklahomas taas võistlusi, kuid tänavu jäi kettaheite maailmarekord nihutamata. Sloveen Kristjan Ceh tegi siiski võimsa heite ning jäi oma tippmargist kümne sentimeetri kaugusele, Eesti vasaraheitja Alar Reiljan näitas samuti head taset.

2022. aasta maailmameister Ceh saatis tuulises Ramonas esimesel katsel ketta 72 meetri ja 26 sentimeetri kaugusele, millega jäi oma isiklikust rekordist (72.36) kümne sentimeetri kaugusele. Teised maailma tipud tänavu Ramonasse ei rännanud, teise koha sai britt Nicholas Percy, kelle parimaks tulemuseks jäi 63.84.

Oklahoma osariigis asuv väikelinn sai mullu kuulsaks, kui leedukas Mykolas Alekna seal võimsa maailmarekordi püstitas.

Laupäeval kasutas suurepäraseid olusid ka Eesti vasaraheitja Alar Reiljan, kes tegi kaks 67-meetrist heidet. Parimaks jäi 67.34, millega eestlane jäi 35 sentimeetriga alla mullu Audentese staadionil püstitatud isiklikule tippmargile.