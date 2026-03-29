Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

Kristjan Ceh
Kristjan Ceh Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Sel nädalavahetusel peeti USA-s Oklahomas taas võistlusi, kuid tänavu jäi kettaheite maailmarekord nihutamata. Sloveen Kristjan Ceh tegi siiski võimsa heite ning jäi oma tippmargist kümne sentimeetri kaugusele, Eesti vasaraheitja Alar Reiljan näitas samuti head taset.

2022. aasta maailmameister Ceh saatis tuulises Ramonas esimesel katsel ketta 72 meetri ja 26 sentimeetri kaugusele, millega jäi oma isiklikust rekordist (72.36) kümne sentimeetri kaugusele. Teised maailma tipud tänavu Ramonasse ei rännanud, teise koha sai britt Nicholas Percy, kelle parimaks tulemuseks jäi 63.84.

Oklahoma osariigis asuv väikelinn sai mullu kuulsaks, kui leedukas Mykolas Alekna seal võimsa maailmarekordi püstitas.

Laupäeval kasutas suurepäraseid olusid ka Eesti vasaraheitja Alar Reiljan, kes tegi kaks 67-meetrist heidet. Parimaks jäi 67.34, millega eestlane jäi 35 sentimeetriga alla mullu Audentese staadionil püstitatud isiklikule tippmargile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kergejõustiku uudised

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

27.03

Lurichi kodukant näitab TV 10 sarjas rammu

25.03

Maailmarekordimees Alekna heitis operatsioonilauale

24.03

TV 10 Viljandi tüdrukud unistavad lennukalt: MM-tiitlit tahaks kolmel alal

24.03

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

22.03

Kergejõustikuliitu naasnud Normak: EM-i koondis tuleb igal juhul väärikas

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

22.03

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

22.03

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane

20.03

Kronbergs jooksis sise-MM-il Eesti rekordi

20.03

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

19.03

Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

19.03

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

18.03

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

17.03

Kaks dopingukaristust ära kandnud eksmaailmameister võistleb sise-MM-il

16.03

Mülla tuli NCAA meistrivõistlustel teiseks, Morozov sai üheksanda koha

sport.err.ee uudised

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

ETV spordisaade, 29. märts

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

Paralümpiakomitee otsib uusi sportlasi: meil on vaja järeltulevat põlvkonda

29.03

Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

29.03

Galerii: Viru Sputnik läks 1300 pealtvaataja ees finaalseeriat 2:0 juhtima Uuendatud

29.03

Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

29.03

Alev suusatas Norra meistrivõistluste maratonil välja 19. koha

29.03

Mäsak võttis Poznani EK-etapil domineeriva võidu

29.03

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

29.03

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

29.03

Tottenhami peatreener pidas vastu poolteist kuud

29.03

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

29.03

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

29.03

Vingegaard lisas oma auhinnakappi Kataloonia velotuuri karika

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

29.03

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

29.03

MK-hooaeg lõppes Lindviki võiduga, Stoch ja Fettner jätsid hüvasti

