Mäsak võttis Poznani EK-etapil domineeriva võidu

Schchekotin alistas kaalukategoorias -60 kg teel finaali Poola ja Läti judokad. Otsustavas kohtumises tuli Schcekotinil aga kohaliku Jan Kolondra paremust tunnistada, aga pälvis sellegipoolest EK-etapil hõbeda.

Kaalukategoorias -70kg oli tubli Eesti judoka Gayane Pogosyan. Teel poolfinaali alistusid Poola ja Rumeenia judokad, kuid poolfinaalis tuli vastu võtta kaotus poolatar Amelia Ptasinska käest. Pronksimatšis vastu tulnud ukrainlanna Ljudmõla Vozniuk kukkus matši alguses yuko väärilisele hindele, mida viigistada või edestada Ukraina esindaja ei suutnud ning Pogosyan saavutas kolmanda koha.

Pühapäeval näitas +100 kg kaalukategoorias võimu Eesti tulevikulootus Marek-Adrian Mäsak, kes heitis veerandfinaalis austerlast Lukas Angereri mitu korda, teenides kinnihoidmisega võidu. Poolfinaalis tuli vastu Tšehhi judoka Martin Sedlak, kuid Eesti vägilane sooritas ippon'i ja liikus edasi finaali.

Otsustavas matšis maadles eestlane Daniel Chamerskiga ja kuigi kodupublik tegi kõvasti häält, ei andnud Mäsak poolakale armu ja lennutas ta kõrge kaarega matile.

Saad Dikajev jõudis -81 kg kaalus veerandfinaali, kuid pidi seal andma eelringides saadud vigastuse tõttu loobumisvõidu ning saavutas viienda koha. Lisaks juunioridele olid võistlustules ka kadetid: Teplices saavutas Georg Sebastian Nõges (-73 kg) seitsmenda ja Aleksei Kikas (-81 kg) viienda koha.