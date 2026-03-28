Suurorg vedas Trefli tabeliliidri vastu võiduni, edukas oli ka Legia
Poola korvpalli kõrgliiga 24. voorus sai laupäeval võidurõõmu tunda nii Kasper Suurorg kui ka Heiko Rannula.
Suurorg ja Sopoti Trefl alistasid võõrsil tabeliliidri Szczecini 96:85 (21:26, 21:21, 29:10, 25:28). Murdehetk saabus teise poolaja alguses, kui Trefl tegi 15:0 vahespurdi, mis viis nad kümne punktiga ette (57:47). Szczecin ülejäänud mänguaja jooksul kaheksast punktist lähemale ei pääsenud.
Eestlasest mängujuht viskas oma klubi resultatiivseimana 18 punkti (kahesed 6/10, kolmesed 1/4, vabavisked 3/6), lisaks hankis neli lauapalli ja jagas kolm korvisöötu. Kaotajate parim oli 19 punkti toonud Przemyslaw Zolnierewicz.
Rannula juhendatav Varssavi Legia sai võõras saalis 95:88 (25:22, 31:25, 11:18, 28:23) jagu linnarivaalist Dzikist. Legia mänguvankrit vedasid Dominic Brewton ja Andrzej Pluta, kellest esimene viskas 22 punkti ning teine sooritas kaksikduubli 20 punkti ja kümne korvisööduga.
Legia (16-8) asub tabelis teisel ja Trefl (15-9) kolmandal kohal. Szczecinil on 17 võitu ja seitse kaotust.
