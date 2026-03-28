X!

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

Jalgpalli MM-karikas
2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri 104 mängu jõuavad Eesti vaatajateni TV3, Go3 ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös.

11. juunil algav ja rohkem kui kuu aega kestev jalgpalli MM on suurem kui kunagi varem. Eestlasteni jõuab TV3, Go3 ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös suve tähtsaim spordisündmus täies hiilguses, sest vaatajateni tuuakse kõik finaalturniiri 104 mängu, avamängust finaali otsustavate hetkedeni.

See on teine kord, kui rahvusvahelise suursündmuse näitamisõigused on Eestis jagatud avalik-õigusliku ja erameedia vahel, koostööd tehti ka 2024. aastal jalgpalli EM-i finaalturniiri vahendamisel.

TV3 ja Go3 spordijuht Kalev Kruus sõnas, et maailma suurima spordipeo vahendamine on kindlasti põnev väljakutse. "Euro 2024 näitas, et koostöö kahe meediamaja vahel on täiesti võimalik ja toimiv lahendus. Suvine MM saab olema mitmes mõttes eriline, sest kunagi varem pole sellel osalenud nii palju rahvuskoondiseid ning päris kindlasti jätame sellel turniiril hüvasti ka mitme karjääri lõpetava superstaariga. Soovime omaltpoolt hoida kindlasti latti sama kõrgel kui kaks aastat tagasi," ütles Kruus.

Suurturniiri ülekannetest kolmandikku, kokku 33 mängu vahendavad ERR-i telekanalid ja 36 mängu jõuavad TV3-e. Kõiki MM-i mänge saab jälgida ka Go3 vahendusel.

Jalgpallistuudio 2024. aasta EM-il Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul on turniiri alagrupimängud jagatud ERR-i ja TV3 kanalite vahel vaataja jaoks arusaadava ja loogilise mustri alusel. "Jalgpalliõhtut alustab esimese ülekandega reeglina ETV või ETV2, sellele järgneva mängu toob vaatajateni TV3. Mängupäevade esimesed ülekanded, mis sõltuvalt päevast ja kohast algavad kell 19, 20 või 21, jõuavad vaatajateni ETV2-s. Kell 22-st algavaid mänge näitab ETV," selgitab Saarna.  

Veerandfinaalide mängud on jagatud kahe meediagrupi vahel ning poolfinaale ja medalimänge näitavad kõik osapooled. Detailsem ülekannete ajakava avaldatakse turniiri eel.

Jalgpalli MM on tänavu jagatud Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Mehhiko vahel. Turniiri avamäng toimub 11. juunil Mexico Citys ja maailmameister selgitatakse 19. juulil New Yorgis.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:00

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

08:57

Eesti jalgpallikoondis kohtub Rwanda turniiri finaalis võõrustajaga

08:05

Saarma naasis ligi kahekuuliselt vigastuspausilt väljakule

27.03

VIDEO | Tammik lõi debüüdil värava, Eesti võitis penaltiseeria

27.03

Eesti jalgpallikoondis vajas Keenia alistamiseks penaltiseeriat Uuendatud

27.03

Henn meenutas vabatahtlikuametit: käisin Pogbale tosse ostmas!

27.03

Iraan ei luba oma spordivõistkondi vaenulikesse riikidesse

27.03

Boliivia ja Jamaica MM-lootused jäid ellu

27.03

Vähemusse jäänud Prantsusmaa vutikoondis sai ikkagi Brasiiliast jagu

27.03

Itaalia jalgpallikoondis jõudis nukra seeria lõpetamisest võidu kaugusele Uuendatud

sport.err.ee uudised

11:00

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

10:49

James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

10:40

USA politsei pidas Tiger Woodsi kinni joobes juhtimise pärast

10:14

Lehis pääses ainsa eestlasena Astana MK-etapil kaheksandikfinaali

09:53

Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

09:24

Eesti U-18 võrkpallikoondis jäi viies geimis Rumeeniale alla

08:57

Eesti jalgpallikoondis kohtub Rwanda turniiri finaalis võõrustajaga

08:25

TÄNA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt

08:05

Saarma naasis ligi kahekuuliselt vigastuspausilt väljakule

06:50

Gerd Kanter: spordis peab noor ise tahtma tippu jõuda

27.03

Golfilegend Woods seadis jälle autoroolis elusid ohtu

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt Uuendatud

27.03

ETV spordisaade, 27. märts

27.03

VIDEO | Petrõkina tegi vabakavaga taas Eesti iluuisuajalugu

27.03

Mägi vastastest valiksarjas: lonkame nendega võrreldes üht jalga

27.03

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

27.03

Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

27.03

VIDEO | Tammik lõi debüüdil värava, Eesti võitis penaltiseeria

27.03

Eesti jalgpallikoondis vajas Keenia alistamiseks penaltiseeriat Uuendatud

27.03

Mätik näitas ebatavalisel temposõidurajal head taset

loetumad

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt Uuendatud

27.03

Eesti jalgpallikoondis vajas Keenia alistamiseks penaltiseeriat Uuendatud

27.03

VIDEO | Petrõkina tegi vabakavaga taas Eesti iluuisuajalugu

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha

27.03

Olümpiavõitjad olid parimad ka MM-i rütmitantsus Uuendatud

06:50

Gerd Kanter: spordis peab noor ise tahtma tippu jõuda

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

26.03

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

08:25

TÄNA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt

27.03

Vähemusse jäänud Prantsusmaa vutikoondis sai ikkagi Brasiiliast jagu

