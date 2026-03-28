Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

11. juunil algav ja rohkem kui kuu aega kestev jalgpalli MM on suurem kui kunagi varem. Eestlasteni jõuab TV3, Go3 ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös suve tähtsaim spordisündmus täies hiilguses, sest vaatajateni tuuakse kõik finaalturniiri 104 mängu, avamängust finaali otsustavate hetkedeni.

See on teine kord, kui rahvusvahelise suursündmuse näitamisõigused on Eestis jagatud avalik-õigusliku ja erameedia vahel, koostööd tehti ka 2024. aastal jalgpalli EM-i finaalturniiri vahendamisel.

TV3 ja Go3 spordijuht Kalev Kruus sõnas, et maailma suurima spordipeo vahendamine on kindlasti põnev väljakutse. "Euro 2024 näitas, et koostöö kahe meediamaja vahel on täiesti võimalik ja toimiv lahendus. Suvine MM saab olema mitmes mõttes eriline, sest kunagi varem pole sellel osalenud nii palju rahvuskoondiseid ning päris kindlasti jätame sellel turniiril hüvasti ka mitme karjääri lõpetava superstaariga. Soovime omaltpoolt hoida kindlasti latti sama kõrgel kui kaks aastat tagasi," ütles Kruus.

Suurturniiri ülekannetest kolmandikku, kokku 33 mängu vahendavad ERR-i telekanalid ja 36 mängu jõuavad TV3-e. Kõiki MM-i mänge saab jälgida ka Go3 vahendusel.

Jalgpallistuudio 2024. aasta EM-il Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul on turniiri alagrupimängud jagatud ERR-i ja TV3 kanalite vahel vaataja jaoks arusaadava ja loogilise mustri alusel. "Jalgpalliõhtut alustab esimese ülekandega reeglina ETV või ETV2, sellele järgneva mängu toob vaatajateni TV3. Mängupäevade esimesed ülekanded, mis sõltuvalt päevast ja kohast algavad kell 19, 20 või 21, jõuavad vaatajateni ETV2-s. Kell 22-st algavaid mänge näitab ETV," selgitab Saarna.

Veerandfinaalide mängud on jagatud kahe meediagrupi vahel ning poolfinaale ja medalimänge näitavad kõik osapooled. Detailsem ülekannete ajakava avaldatakse turniiri eel.

Jalgpalli MM on tänavu jagatud Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Mehhiko vahel. Turniiri avamäng toimub 11. juunil Mexico Citys ja maailmameister selgitatakse 19. juulil New Yorgis.