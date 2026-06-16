Poom: oskasin aimata, et Roheneemesaared suudavad Hispaaniale vastu hakata

Enne kui Prantsusmaa - Senegali mängust rääkima hakkame, millised teie senised muljed MM-ilt on olnud? Mis on kõige rohkem raputanud või rõõmustanud?

Markus Poom: Mind on üllatanud, kuidas Aafrika meeskonnad on hakkama saanud Euroopa meeskondade vastu. Võib-olla oli oodata natukene suuremat Euroopa meeskondade võimu, aga kõik Aafrika meeskonnad on hästi ja sümpaatselt võidelnud. Mõned üllatused on juba tekkinud, väga põnev jälgida!

Andres Oper: Hispaania viik on vist kõige suurem vau. Mõned üllatusskoorid on juba tulnud, seda on mõnus vaadata. Näiteks, kui Šveits mängis oma edu täiesti lõpuminutitel maha. Kui sa näed [endine Nõmme Kalju ründaja, Kanada koondislane] Promise'i väljakule tulemas, mis on eestlastele kindlasti meeltmööda, et selliseid mõnusaid noppeid saab siit ja sealt juba võtta.

Sinul, Markus, oli endine tiimikaaslane Roheneemesaarte eest mängimas. Kuidas sul oli seda vaadata?

MP: Roberto Lopest oli kihvt vaadata. Hoidsin talle kõvasti pöialt ja isegi oskasin aimata, et nad suudavad Hispaaniale vastu hakata. Roheneemesaared kindlasti üllatasid väga paljusid vaatajaid.

Lähme siis Prantsusmaa - Senegali mängu juurde. Meie Andresega kindlasti mäletame 2002. aasta MM-i, kui Senegal alistas avamängus Prantsusmaa. See mäng tekitas tohutut poleemikat. Kuidas nüüd on? Kas jõudude vahekorrad on nüüd võrdsemad?

AP: Kindlasti on võrdsemad, aga Prantsusmaa läheb turniirile vastu suursoosikuna. Selles ei ole küsimust. Tundub, et probleemid koondise sees ei ole välja tulnud, et midagi hullu oleks.

Prantsusmaal on alati natuke omavahelist hõõrumist aastate jooksul olnud, ka sellist päris skandaalset. Kui oluline see siis turniiril kokkuvõttes on?

MP: See on tohutult tähtis. Eriti, kui mõelda MM-i peale. Sul ei ole tegelikult turniiri jooksul väga palju aega, kui asjad hakkavad valesti minema. Prantsusmaal peaks kõik loogiliselt, sujuvalt minema. Selles tuleb kiita peatreenerit Didier Deschamps'i. Prantsusmaa koondises on palju häid mängijaid, kellel võiks olla suur ego, aga kui ikkagi kaks MM-i järjest oled finaalis ja ühe korra võitnud, siis see näitab peatreeneri ja kogu treeneritetiimi tugevust.

Aga kui on probleeme, kuidas siis treener käitub?

AP: Kui sellega jõutakse finaalturniirile, siis pigem on jama majas. Ega seal sa enam ei paranda asju. 2002 on hea näide, kus läksid Prantsusmaa jaoks asjad viltu. Nüüd siin-seal räägitakse, et Kylian Mbappel on suur ego, aga õnneks praegu ei ole midagi olnud.

Senegal on tuntud oma tugeva kaitse poolest – MM-i kvalifikatsioonis ainult 0.3 väravat mängu kohta. Kalidou Koulibaly ja Sadio Mane on kahtlemata nende tugevaimad jõud. Milline on nende plaan Prantsusmaa vastu?

MP: Tegemist on väga tugeva koondisega. Kui vaadata nende koondise nimekirja, siis neil on pingilt võtta Inglismaa kõrgliiga kogemusega mehi. Ehk tõesti väga kõvad mängijad on kokku aetud. Tugev kaitse võib suurturniiridel olla väga hea stardikoht. Usun, et nad võivad osutada Prantsusmaale väga kõva vastupanu.

Nüüd aga tahan veel ühte teemat arendada. Täna on maailma jalgpallis päris erakordne päev, sest mõne tunni jooksul käivad platsil ära kolm maailma parimate jalgpallurite elitaarsesse perre kuuluvat pallurit – Kylian Mbappe, Erling Haaland ja vanameister Lionel Messi. Väga vabandan Cristiano Ronaldo ja tema fännide ees, tema tuleb platsile kolmapäeval, aga meie räägime praegu neist kolmest, kes mängivad teisipäeval.

Andres, sina kui Eesti koondise rekordväravakütt, oled löönud Eesti eest 38 väravat – Mbappel on 56, Haalandil 55 ja Messil 117. Kelle MM see nüüd siis on, kas vanameistrid teevad ruumi?

AP: Ma arvan, et Mbappe on kindlasti väga motiveeritud, et lüüa Miroslav Klose MM-i väravate rekord (16) üle. Tal peaks 12 väravat MM-idelt olema. Haaland lööb neid rekordeid järjest iga aasta. Messi võib-olla väravalööjana on taandunud, ta pigem otsib sööte, aga nägime ise Eesti koondise vastu, et teised võivad töö ära teha ja tema paneb i-le täpi ja lööb viis väravat. Ma ei oska öelda, kes neist võiks turniiri parim väravakütt olla, aga neil kõigil on väga hea võimalus seda teha.

Markus, sina oled noorema põlvkonna esindaja, kas Mbappe, Haaland ja võib-olla siis ka Lamine Yamal võtavad Ronaldo ja Messi kroonid ära?

MP: Ma arvan, et võib küll olla kolm-neli nime, kes hakkavad oma vahel niimoodi konkureerima. Põnev on jälgida, aga seda ikkagi üle ei trumpa, mida Messi ja Ronaldo on jalgpallifännidele pakkunud.

Ma soovin teile mõlemale väga toredat MM-i ja sulle Markus muidugi ka head hooaja ettevalmistust Slovakkias oma koduklubi juures!