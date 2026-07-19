MM-i finaali piletid maksavad ligi 10 000 dollarit

Argentina ja Hispaania vahelise jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali piletite hinnad on vahetult enne mängu järsult tõusnud.

Piletite jälgimisteenuse TicketData.com andmetel maksis finaalipilet laupäeva pärastlõunaks keskmiselt 9627 dollarit. Viimase kolme päevaga on hind tõusnud 34 protsenti.

Esmaspäeval oli keskmine piletihind veel 6636 dollarit, reedeks oli see tõusnud 7612 dollarini. Kõrgeim hind saavutati juba oktoobris, mil keskmine piletihind kerkis 13 650 dollarini. Turniiri jooksul on hinnad kõikunud, ulatudes näiteks 23. juunil taas üle 12 000 dollari.

Võrdluseks maksid Argentina ja Inglismaa poolfinaali piletid keskmiselt 3177 dollarit ning Hispaania ja Prantsusmaa poolfinaali omad 1315 dollarit. Laupäeval peetud kolmanda koha mängu keskmine piletihind oli 634 dollarit.

Pühapäevane finaal peetakse New Jersey osariigis East Rutherfordis. Kogu MM-i turniiri keskmine piletihind on olnud 916 dollarit.