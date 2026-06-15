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Jalgpalli MM-i avamäng tõi ERR-i kanalites ekraanide ette ligi 200 000 vaatajat

Jalgpalli MM
Jalgpall
Jalgpall Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpalli MM

Neljapäeval alanud jalgpalli maailmameistrivõistluste otseülekannete vastu on Eesti televaatajatel kõrge huvi. MM-i avamäng jõudis ERR-i kanalite vahendusel ligi 200 000 vaatajani.

Jalgpalli MM-i avanud Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariigi koondiste mängu jälgis vähemalt 15 minutit telekanalite ETV ja ETV+ kanalites vahendusel 195 000 vaatajat (allikas: Emor). ETV-s oli tipphetkel avamängu vaatamas 138 000 silmapaari, venekeelse kommentaariga mängul ETV+ kanalis 14 000. Otseülekanne oli populaarne ka Jupiteris ja ERR-i veebikanalites, kus vaatajaid kogunes 15 000.

MM-i avapäeval tabas Eestit tihe vihmasadu ja äikesetorm, mille intensiivsus oli mõjutamas ka satelliitsignaali vastuvõtmist Tallinnas. "Ilmaprognoosi aluseks võttes dubleerisime võimalike eetrikatkestuste ärahoidmiseks satelliitsignaali vastuvõtu Tallinnas lisaantenniga Harjumaa piiril," märkis ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna. Kartused osutusid põhjendatuks ning ülekande eel ja alguses segasidki vastuvõetavat signaali ilmaoludest tingitud tugevad häired. "Dubleeritud vastuvõtu tõttu ilm ETV telepilti häirima ei pääsenud ning ligi 200 000 vaatajat said probleemideta kaasa elada suure jalgpallipeo avamisele," lisas ta.

Jalgpalli suurturniiride ülekanded on suurima vaatajaskonnaga telesündmus Eestis. Eelmisele jalgpalli MM-ile 2022. aastal elas ERR-i kanalite vahendusel kogu turniiri vältel kaasa ligi 700 000 inimest. Tänavu on MM veelgi suurem, osaleb 48 riiki ning turniir vältab kokku rekordilised 39 päeva. Eestis vahendavad 104 jalgpallikohtumist ERR-i kanalid, TV3 ja tasuline voogedastusplatvorm Go3.

Ehkki suurem osa Põhja-Ameerikas toimuva jalgpalli MM-i alagrupimängudest toimuvad meie aja järgi öösel, jõuab kolmandik finaalturniiri mänge Eesti televaatajateni magusaimal telerivaatamise ajal prime time'is ehk õhtul, mida üldjuhul näitavad ETV-kanalid. Turniiri kulminatsiooniks olevaid poolfinaale ja finaali saab paralleelselt vaadata nii ETV kui ka TV3 ja Go3 eetris algusega kell 22 õhtul. Jalgpalli MM-i põnev algus ning auditooriumi kõrge huvi vastu lubab eeldada, et turniirist saab käesoleva suve vaadatuim telesündmus Eestis.

Jalgpalli maailmameister selgub 19. juuli hilisõhtul.   

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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