Rimo Hunt: joogipausid on teinud treenerite töö raskemaks

Jalgpalli MM-iga kaasneb alati mõni kultuuriline eripära, mis muudab finaalturniiri meeldejäävaks. Sel aastal on olnud mitmes võõrustajalinnas näha, kuidas reisivad fännid on linnad jalgpallisoonele viinud. Omapärase tahu on lisanud ka erinevad reeglimuudatused, mida Rimo Hunt ja Märten Pajunurm ETV spordisaate stuudios arutasid.

2016. aasta EM-il puges jalgpallisõprade südamesse Islandi toetajate aplaus ning selle on oma arsenali võtnud mitme erineva klubi ja koondise fännid nii jalgpallis kui ka teistel aladel.

Pikalt FC Kuressaare ridadesse kuulunud, aga oma karjääri vältel ka USA üliõpilasliigas mänginud Märten Pajunurm ütles, et talle on silma jäänud see, kuidas rändavad fännid on USA suurlinnu üle võtnud. "Seda pole varem näinud nii suure efektiga. Kümned tuhanded fännid tulevad ja panevad linnas asjad käima," ütles ta.

"Enne MM-i ole palju küsimärke, erinevaid küsimärke, aga kui turniir käima läks, siis on jutt olnud mängude peal. Skandaale on minimaalselt olnud, mängud ise on sellele kaasa aidanud – palju väravaid, lahtised mängud, kõva tempo. Senimaani on staadionid täis olnud, kuigi see USA süsteem on teistsugune. Positiivselt üllatunud," lisas Pajunurm.

Endise Eesti koondislase Rimo Hundi sõnul on uudsust palju. "Meeskondi on palju, formaati on laiendatud. See MM kindlasti jääb meelde ja meil ei ole veel täpselt pilti, kas need muudatused on kõik positiivsed või on ka mõni negatiivne," arvas Hunt.

Pajunurme sõnul on olnud suureks üllatuseks Inglismaa kõrge tase. "[Endise peatreener Gareth] Southgate'i ajal väravad ja tulemused tulid raskelt, see polnud kunagi hea vaatamine. Nüüd see Horvaatiaga mäng oli selline, et ei olnud kuidagi võimalik magama minna. Esimest korda usun, et Inglismaa on tõesti suurim favoriit sel turniiril," ütles Pajunurm. "Loodan, et Brasiilia kogub veel hoogu, esimene mäng ei saanud käima. Aga turniir on pikk, esimeses mängus ei peagi parimat mängu näitama. Mures ei ole."

Lisaks tõi ta välja võõrustajamaa USA, kes alistas oma avamängus Paraguay lausa 4:1. "USA sai oma rahva kaasa, väravaid ja šõu oli. Mängupilt oli ka suurepärane. Neil oli ka küsimärgid enne turniiri, sõprusmängud ei läinud hästi. Aga kõige olulisemal hetkel näitasid sellist mängu, et rahvas hakkas kohe uskuma," rääkis Pajunurm. "Tundub, et sõprusmängudes saadi asjad paika. Seis on väga hea."

Rimo Hunt ja Märten Pajunurm Autor/allikas: ERR

Pajunurm tõi välja, et USA koosseisus on üllatavalt suur number mängijaid, kes alustas oma karjääri üliõpilasliigas. "Praegu on meeskonnas kaheksa mängijat, kes alustasid ülikoolist. Ootamatult kõrge number, ootasin, et neid oleks üks-kaks tükki. Seal on konkurents kõrge, sporti ja inimesi on nii palju. Teekondi on mitmeid, paljud valivad ülikooli tee," rääkis Pajunurm.

Üheks suureks jututeemaks on olnud joogipausid, millega peatatakse mõlema poolaja keskel mäng kolmeks minutiks. Kui palju sellised pausid mängu segada võivad, on need Põhja-Ameerika MM-i ära rikkunud?

"Veel on vara öelda. Tõesti pole veel sellega ära harjunud, on kummaline ja mõjutavad mänge palju. Eks analüüse, kuidas suures pildis mõjutab, näeb hiljem," vastas Pajunurm. "Mängupildile on mõjunud hästi, aga jalgpalli olemus on see, et ühel tiimil on surve käes ja siis tuleb see paus, kogu asi muutub. Seda on korduvalt näha saanud. Ameerika tõi oma kultuuri MM-ile, poolaegadest tehti veerandajad. Väga harjumatu, ise fänn ei ole, aga harjumise asi. Loodan, et see ei tulnud, et jääda."

Hundi sõnul muudavad pausid kindlasti treenerite tööd. "Kui tippjalgpalli vaadata, siis treenerid näevad hästi palju vaeva – päevi ja nädalaid analüüsitakse vastast, enda meeskonda, pannakse koosseisud paika, valitakse taktikad. Targemad ja võimekamad treenerid üllatavad käikudega," rääkis ta.

"See kolmeminutiline paus annab võimaluse kõik ümber mängida. On teinud treenerite töö raskemaks. Kuna ise ei ole selliselt mänginud, siis on raske hinnata, kas on mängijatele hea või halb," lisas Hunt.