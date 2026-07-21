Jalgpalli MM jõudis rahvusringhäälingu kanalite vahendusel üle 600 000 vaatajani

Pühapäeval lõppenud jalgpalli MM kujunes oodatult suureks spordipeoks, mis suvise meediasündmusena tõi ERR-i tele- ja digikanalite ette üle 600 000 inimese.

Läbi aegade suurimat, viis nädalat väldanud jalgpalli suurturniiri jälgis Eesti Rahvusringhäälingu telekanalite vahendusel vähemalt 15 minutit 565 000 inimest (allikas: Emori teleauditooriumi mõõdikuuring). ERR-i telekanalite ETV, ETV 2 ja ETV+ vahendusel jõudis televaatajateni 33 jalgpalli MM-i mängu 104-st. Finaalturniiri kõiki kohtumisi edastas Eestis tasuline voogedastusplatvorm Go3 ning valikut MM-i mängudest TV3, mis kokkuvõttes suurendab vaatajate koguarvu veelgi.

Suurt huvi turniiri vastu peegeldavad ka ERR-i digikanalite tulemused – ERR-i portaalide ja Jupiteri vahendusel vaatas mänge kokku üle 250 000 kasutaja.

Jalgpalli MM-i tegelikud vaatajanumbrid on veelgi suuremad, kui mõõdetavate meediakanalite auditooriumiuuringud välja toovad, kinnitab ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna. "Finaalmängule, tegelikult kogu MM-finaalturniirile, elati aktiivselt kaasa üle Eesti nii koduste telerite ees kui ka arvutite ja telefonide vahendusel. Samuti tuhanded inimesed Tallinnas, sajad väiksemates linnades ja kogukondades ning koduaedades sõpruskondlikel ühisvaatamistel," lisas ta. "Jalgpalli MM kinnitas taaskord, et tegu on rahvusvahelise meediafenomeniga, mille sportlik ja kultuuriline koosmõju köidab inimeste tähelepanu erilisel määral," sõnas Saarna.

Eesti Rahvusringhäälingu kanalites näidatud mängudest kogus enim vaatajaid pühapäevane finaal Hispaania ja Argentina vahel. Rohkem kui neli tundi väldanud suurt jalgpalliõhtut jälgis ETV-s keskmiselt 134 000 ja ETV+ kanalis 19 000 vaatajat. Finaali tipphetk tõi ETV ekraanide ette 175 000 silmapaari. Ka ERR-i digikanalites oli just finaal suurima kontaktiarvuga, küündides 60 000 lähedale.

Populaarseimad mängud ETV-s vaatajate arvu poolest pärast finaali:

Kaheksandikfinaal Portugal–Hispaania (keskmiselt 118 000 otse- ja järelevaatajat)

Poolfinaal Prantsusmaa–Hispaania (116 000)

Poolfinaal Inglismaa–Argentina (113 000)

Veerandfinaal Hispaania–Belgia (111 000)

Avamäng Mehhiko–Lõuna-Aafrika Vabariik (103 000)

ERR-i veebikanalite suurima vaatajahuviga kohtumised olid finaali järel mõlemad poolfinaalid ning Norra ja Inglismaa veerandfinaal.

Rahvusringhäälingu jalgpalliülekandeid kommenteerisid Tarmo Tiisler, Kristjan Kalkun, Ivar Lepik, Kristjan Kallaste, Markus Jürgenson, Marko Lelov, Marko Pärnpuu, Joel-Rasmus Remmel, Marti Pähn ja Mihkel Uiboleht. ETV+ kanalil kommenteerisid mänge Igor Saveljev ja Oleksyi Margijev. Poolfinaalide jalgpallistuudiot ETV-s juhtis Debora Saarnak ning finaalmängu tõi stuudiojuhina vaatajateni Aet Süvari.