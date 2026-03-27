X!

Ülikooli vahetav Vaaks treenib taas Viimsi meeskonnaga

Korvpall
Stefan Vaaks ja Oliver Suurorg KK Viimsi särgis
Stefan Vaaks ja Oliver Suurorg KK Viimsi särgis Autor/allikas: Martti Vaidla/KK Viimsi
Korvpall

Oma esimese hooaja USA üliõpilasliigas NCAA Providence Friarsi ridades lõpetanud Stefan Vaaks on praegu Eestis ning treenib taas Viimsi meeskonna juures.

Debüüthooajal NCAA-s kogus Vaaks keskmiselt 15,8 punkti, võttis 2,5 lauapalli ja andis 3,2 resultatiivset söötu mängu kohta. Lisaks valiti ta hooaja jooksul ka oma konverentsi nädala parimaks uustulnukaks.

Viimsi keskkonda naasmine on Vaaksi jaoks tuttav samm – ka enne Ameerikasse siirdumist möödunud kevadel treenis Vaaks just Viimsis.

"Praegu olen tagasi Eestis ja umbes 12 päeva teen Viimsiga trenni. Viimsis on väga hea koht treenimiseks, mul on siin treeneritega hea kontakt ning tunnen siinseid mängijaid, kellega meil on head suhted. Olen Eestis, sest mul on koolist väike paus ja rääkisin õpetajatega, et saaksin natukeseks ajaks koju tulla. Varsti aga lähen tagasi ja loodetavasti saan uuesti õpetajatega rääkida, et äkki on võimalik jätkata e-õppel," kommenteeris Vaaks Viimsi pressiteate vahendusel.

Ameerikas veedetud esimene aasta pakkus Vaaksile nii mängulist kui ka kultuurilist arengut, mis loob tugeva aluse järgmiseks sammuks, "Õppisin palju uusi asju. Ütleme niimoodi, et see oli minu jaoks selline mõnus kultuurišokk – kuidas inimesed käituvad või mismoodi see korvpall seal oli. See oli suur õppetund ja ma arvan, et järgmine aasta olen targem ja saan äkki jälle uuesti väikse sammu edasi teha," sõnas Vaaks.

Kuigi meeskondlikult jäi hooaja eesmärkidest veidi puudu, hindab mängija oma individuaalset arengut positiivselt. "Võib-olla hooaeg oli võistkonna jaoks väike pettumus, sest teatud mängud ei läinud päris nii, nagu oleks tahtnud, et March Madnessile jõuda. See oli küll meie eesmärk, aga kaotasime palju mänge punkt-punktilt ja andsime ära palju lisaajaga mänge. Individuaalses plaanis võib aga rahule jääda. Eks alati saab paremini ja ma olen selline inimene, kes ajab perfektsust taga, aga esimese hooaja kohta ületasin ma enda ootusi," tõdes tagamängija.

Suve ja järgmise hooaja osas ei oska Vaaks veel kindlaid vastuseid anda, kuid võimalusel sooviks ta osaleda koondise töös. "Suvel on plaanis proovida pääseda koondisesse, aga see veel selgub, kuna kõik on veel lahti ja hetkel ei ole veel teada, mis ülikoolis ma järgmine aasta mängin. Seega ka suve kohta ei oska praegu veel liiga palju öelda."

Toimetaja: Anders Nõmm

