Eesti U-21 jalgpallikoondis jäi EM-valikturniiril Islandile alla

Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis sai EM-valikturniiril Islandilt kindla 2:6 kaotuse.

Island asus juhtima teisel minutil, kui Eesti jäi vastaste surve all oma kaitsekolmandikul pallist ilma ning Daníel Gudjohnsen lahendas olukorra lähilöögiga külmavereliselt väravaks. Eesti suutis sellest siiski taastuda – 35. minutil saatis Maksimilian Skvortsov nurgalöögi väravaesisele ning Kristjan Kriis suunas palli peaga võrku. Alles eelmises olukorras oli Skvortsov seejuures sundinud vastaste väravavahi ka tõsisemale tõrjetööle, vahendab jalgpall.ee.

Paraku ei õnnestunud Eestil viigiseisul vaheajale minna, sest avapoolaja teisel üleminutil viis Viktor Dadason hiilgava avanemise toel ettemängitud üks-ühele olukorrast Islandi 2:1 juhtima. Pausilt naasmise järel lõi Island 51. minutil ka kolmanda värava, sedapuhku skooris Dadason nurgalöögi järel.

Viis minutit hiljem viis Gudjohnsen terava nurga alt tehtud pommlöögiga vastased 4:1 juhtima, Hilmir Mikaelssoni ja Helgi Frodi Ingasoni tabamused vastavalt 73. ja 79. minutil kasvatasid Islandi eduseisu kuuele väravale. Lõppskoori vormistas siiski Eesti, sest esimesel üleminutil tegi Mihhail Orlov karistusala paremas servas korraliku eeltöö ning tõstis palli tagumise posti lähistele, kust Ramol Sillamaa selle võrku suunas.

Eesti jätkab EM-valikgrupis kuuendal kohal, olles kogunud kuuest mängust kaks punkti. Järgmine võimalus võiduarve avamiseks tuleb teisipäeval, 31. märtsil, kui võõrsil minnakse vastamisi hetkel neljandal kohal paikneva Šveitsiga, kes on kogunud viiest mängust kaheksa punkti. Island kerkis jooksvas tabelis kuuest mängust teenitud 11 punktiga grupi liidriks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

