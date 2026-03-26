Eesti jalgpallikoondis peab Rwandas hakkama saama ilma Vetkalita

Eesti meeste jalgpallikoondis osaleb märtsis Rwandas toimuval FIFA Series turniiril, kus löövad kaasa veel võõrustaja esindus, Keenia ja Grenada. Viimasel hetkel selgus, et koondist ei saa aidata Martin Vetkal.

Koondise peatreener Jürgen Henn kuulutas 20. märtsil välja koondise koosseisu, kuhu kuulus kaheksa debütanti. Meeste koondise debüüdi võivad Rwandas teha Henri Perk, Kaur Kivila, Sander Tovstik, Mihhail Kolobov, Tanel Tammik, Kristofer Käit, Rommi Siht ja Mattias Männilaan.

Teiselt poolt oli ka puudujate nimekiri pikk ning neljapäeval lisandus sinna ka Hollandi esiliigas mängiv Vetkal.

Lisaks temale jäävad tervislikel põhjustel Rwanda turniirist eemale Karl Jakob Hein, Märten Kuusk, Karol Mets, Mattias Käit, Vlasiy Sinyavskiy, Robi Saarma, Maksim Paskotši, Joonas Tamm, Marten-Chris Paalberg, Martin Miller ja Dimitri Jepihhin.

Eesti alustab turniiri 27. märtsil, kui Kigalis asuval Amahoro staadionil kohtutakse Keeniaga. Teises poolfinaalis lähevad samal päeval vastamisi Rwanda ja Grenada. Miniturniiri lõppkohad mängitakse välja 30. märtsil.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 18/0

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 12/1

Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 10/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstads BK (SWE) 5/0

Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 5/0

Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 0/0

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 0/0

Poolkaitsjad

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 33/0

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 21/0

Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 21/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 17/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 10/0

Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 0/0

Ründajad

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 63/17

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Livingston FC (SCO) 19/2

Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 0/0

Peatreener: Jürgen Henn