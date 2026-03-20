Meeste jalgpallikoondis reisib Aafrikasse kaheksa debütandiga

Eesti meeste jalgpallikoondis osaleb Rwandas toimuval FIFA Series turniiril, kus löövad kaasa ka võõrustajate esindus, Keenia ja Grenada. Peatreener Jürgen Henn avalikustas Aafrikasse sõitva koondise koosseisu.

Tervislikel põhjustel ei liitu seekord koondiselaagriga Karl Jakob Hein, Märten Kuusk, Karol Mets, Mattias Käit, Vlasiy Sinyavskiy, Robi Saarma, Maksim Paskotši, Joonas Tamm, Marten-Chris Paalberg, Martin Miller ja Dimitri Jepihhin.

Meeste koondise debüüdi võivad Rwandas teha Henri Perk, Kaur Kivila, Sander Tovstik, Mihhail Kolobov, Tanel Tammik, Kristofer Käit, Rommi Siht ja Mattias Männilaan.

Eesti alustab turniiri 27. märtsil, kui Kigalis asuval Amahoro staadionil kohtutakse kell 18 Keeniaga. Teises poolfinaalis lähevad samal päeval kell 21 vastamisi Rwanda ja Grenada. Avamängude kaotajad mängivad omavahel 30. märtsil kell 19, miniturniiri finaal peetakse kell 22. Kõik kellaajad on Eesti aja järgi.

Eesti grupi matšid toimuvad enam kui 45 000 pealtvaatajat mahutaval Amahoro staadionil, mis valmis 1986. aastal ning viimased laiendustööd tehti 2024. aastal.

FIFA Series turniirid on jätk 2024. aasta pilootprojektile. Kui Eesti osaleb ühel kahest Rwandas peetaval turniiril, siis teisi neljaliikmelisi gruppe võõrustavad veel Austraalia, Aserbaidžaan, Indoneesia, Kasahstan, Uus-Meremaa, Puerto Rico ja Usbekistan. Kolm naiste FIFA Series turniiri toimuvad Brasiilias, Elevandiluurannikul ja Tais.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 18/0

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 12/1

Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 10/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstads BK (SWE) 5/0

Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 5/0

Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 0/0

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 0/0

Poolkaitsjad

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 33/0

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 21/0

Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 21/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 17/1

Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 15/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 10/0

Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 0/0

Ründajad

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 63/17

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Livingston FC (SCO) 19/2

Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 0/0

Peatreener: Jürgen Henn