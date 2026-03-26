X!

Baskonia kirstunaelaks sai Moneke

Korvpalli Euroliigas sai Belgradi Crvena Zvezda kolmapäeval võõras saalis lisaajal 108:100 (28:27, 14:25, 24:15, 25:24, 17:9) jagu Baskoniast.

Baskonia oli suurema osa mänguajast juhtrollis, aga nende edu hakkas kolmanda veerandi lõpus tasapisi sulama ja viimast veerandaega dikteeris Crvena Zvezda. Kodumeeskond pääses paarkümmend sekundit enne lõppu juhtima 91:88, kuid seejärel tabas Jared Butler kolmepunktiviske, mis tõi kaasa lisaaja.

Lisaajal võttis ohjad enda kätte endine Baskonia mängumees Chima Moneke, kes viskas viie minutiga külaliste kasuks kaheksa punkti, hankis kolm lauapalli, andis ühe korvisöödu ja pani ühe kulbi.

"Oleme seda varemgi teinud, suutnud 10-punktilisest kaotusseisust välja tulla. Soovin, et meil ei oleks vaja niimoodi august välja rabeleda, aga täna oli meie hooaeg kaalul, seega pidime näitama, milleks oleme tegelikult võimelised," sõnas Moneke kohtumise järel.

Moneke kontole jäi kokkuvõttes 22 punkti, kaheksa lauapalli, kaks korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja üks viskeblokeering. Ühtlasi valiti ta 33. vooru parimaks mängijaks. Baskonia särgis oli resultatiivseim Trent Forrest, kes tõi 31 punkti, seejuures ei eksinud ta 15 vabaviskel kordagi.

Turniiritabelis paikneb Crvena Zvezda (19-14) üheksandal kohal, Baskonia (9-24) on eelviimasel ehk 19. positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

