Snuukrikogukond sai viimaks Sheffieldist aastaid oodatud rõõmusõnumi

WST senine leping Crucible'i teatriga oleks käesoleva hooaja järel lõppenud ning snuukripromootor Barry Hearn on varem rääkinud, et kui Crucible ümber ei ehitata või juhul, kui seal ei viida läbi põhjalikke renoveerimistöid, peab MM-turniir leidma uue võõrustaja.

Crucible'i teater on snuukrifännide ja paljude mängijate seas palavalt armastatud, ent senisel kujul üsna ajahambale jalgu jäänud. Seitsmekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan on aastaid rääkinud, et Crucible on MM-i võõrustamiseks liiga väike ja räämas; viimastel aastatel on välja käidud, et MM võib kolida Hiina või Saudi Araabiasse.

Teisipäeval teatasid asjaosalised aga uuest kokkuleppest, mis jätab snuukri tähtsaima turniiri Sheffieldi vähemalt aastani 2045. Suurbritannia valitsus ja kohalikud võimud panustavad sealjuures teatri uuendamisse 35 miljoni naelaga, erasektorist lisandub veel kümme miljonit ning praegu 980 inimest mahutav Crucible saab 2030. aastaks 500 lisaistekohta. Renoveerimistööd algavad pärast 2028. aasta MM-i ning sellele järgnev turniir mängitakse ajutiselt kuskil mujal.

"Olen spordipromootoriks olnud enam kui 50 aastat, aga ükski paik maailmas ei tähenda minu jaoks rohkem kui Crucible," vahendab BBC Hearni sõnu. "Tänan Sheffieldi linnavalitsust, kelle suur töö on kindlustanud, et see hiilgav turniir saab jätkuda oma vaimses kodus."