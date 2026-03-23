TalTech/Alexela kaotas teise mängu ja piirdus veerandfinaaliga

Valmiera lipsas avaveerandil eest ära kümne punktiga, aga TalTech vähendas poolajapausiks vahe neljale punktile ja jõudis mängu jätkudes 44:44 viigini. Valmiera vastas sellele 16:2 spurdiga ning kuigi TalTech oli kolmanda veerandi lõpus kahe punkti kaugusel (60:62), siis enamaks Eesti klubi võimeline ei olnud.

"Me ise olime ikka tublid nii kaitses kui ka rünnakul. Lihtsalt viimasel veerandajal ei tabanud ei üks ega teine. Viimase veerandaja rünnaku taha jäi see mäng," tõdes TalTechi peatreener Alar Varrak ERR-ile.

TalTech tegi võistkonnana kokku 31 viga, Valmiera 23. "Vigu vilistati palju. Meil oli mitu meest kiirelt kolme-nelja veaga ja muidugi mõjutas see mängu. Ei saa seda eitada," märkis Varrak.

Mõlemad meeskonnad tabasid kolmepunktiviskeid veidi vähem kui 30-protsendilise täpsusega, kuid kahepunktivisetel oli Valmiera näitaja 66 protsenti ja TalTechil 43 protsenti. Ka vabaviskeid tabas Valmiera märksa parema protsendiga (77 vs 50).

"Vabavisked on enesekindluse küsimus. Meil on olnud päris mitu mängu, kus on kollektiivselt vabaviskeid mööda läinud. Täna oli üks nendest. Sellest on tuline kahju. Siin oleks küll ja veel seda mängu olnud," ütles Varrak, kelle arvates on Valmiera ohtlik meeskond kõigi jaoks.

"Hooaja teises pooles on nad väga imetlevalt mänginud. Riia VEF-ile, Tartu Ülikoolile, Riia Zellile, Ventspilsile ja meile tegid ära. Nad on ikka väga võimsa teise poolaasta teinud ja ma julgen ennustada, et nad on üks favoriitidest kindlasti."

Andrew Pacher III tõi Valmiera kasuks üleplatsimehena 28 punkti. Ran Andre Pehka vedas TalTechi rünnakul 18 punktiga ja Saimon Sutt toetas teda 13 punktiga.

Valmiera võitis avamängu kodusaalis 105:80. Poolfinaalis lähevad nad vastamisi kas VEF-i või Ventspilsiga. Selles paaris on seis viigis üks-üks, otsustav kolmas mäng leiab aset teisipäeval Riias.

TalTech naaseb võistlustulle aprilli teisel nädalal, mil algavad Eesti meistrivõistlused.