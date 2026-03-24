Riia VEF pani kolmandal veerandajal kaitse lukku ja pääses poolfinaali

Korvpall
Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti-Läti liigas selgus teisipäeval kolmas poolfinalist, kui Riia VEF alistas kodupubliku ees 90:71 BK Ventspilsi.

Nädala eest Riias toimunud avamängu kindlalt, 77:54 võitnud VEF sai pühapäeval võõrsil ootamatu 69:72 kaotuse. Ka teisipäevase mängu avapoolaja võitis Ventspils 50:48, aga soosik VEF pani siis korvile kaane peale ning külalismeeskond viskas kolmandal veerandajal kokku vaid viis punkti. Ka otsustav veerandaeg kuulus 23:16 võõrustajatele.

Nii Brandon Huffman kui Curtis Hollis kogusid võitjate kasuks 19 punkti ja üheksa lauapalli, Hollis lisas veel ka neli resultatiivset söötu. Kamau Stokesi ja Toni Rocaki arvele jäi 12 punkti. Ventspilsi vedas Cameron Shelton 16 punkti, kümne lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga.

Põhiturniiri teine meeskond VEF kohtub poolfinaalis kolmanda asetusega Valmieraga, kes oli oma veerandfinaalseerias mängudega kaks-null üle TalTech/ALEXELAst. Teises poolfinaalis ootab Tartu Ülikool Maks & Moorits oma vastast Kalev/Cramo ja Riia Zelli vahelisest otsustavast mängust.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

21:20

Riia VEF pani kolmandal veerandajal kaitse lukku ja pääses poolfinaali

11:14

Kosareva oli tiimi resultatiivseim, Asi ja Bratka kaotasid karikafinaali

09:47

Wembanyama tegi taas särava esituse: olen MVP auhinna peale mõelnud küll

23.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu

23.03

TalTech/Alexela kaotas teise mängu ja piirdus veerandfinaaliga Uuendatud

23.03

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

23.03

Kullamäe korjas 23 punkti, aga kõigi pilgud röövis vastaste tagamängija

23.03

Washington Wizardsi kurb seeria ei taha lõppeda

22.03

Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

22.03

LeBron James tõusis NBA ajaloo kõige kogenumaks mängijaks

21.03

Rannula klubi sai valusa lisaajakaotuse, Suurorg oli Trefli resultatiivseim

21.03

Houston pani Atlanta seeriale punkti, Detroit kindlustas play-off'i koha

21.03

Märtsihulluse tiitlikaitsja alustas hiiglasliku võiduga

20.03

Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas raskesse seisu

20.03

Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

videod

sport.err.ee uudised

21:20

Riia VEF pani kolmandal veerandajal kaitse lukku ja pääses poolfinaali

20:59

Seeman piirdus Hiina teisel turniiril kahe mänguga

20:35

Atletico legend Griezmann kolib ookeani taha

19:39

TV 10 Viljandi tüdrukud unistavad lennukalt: MM-tiitlit tahaks kolmel alal

19:25

Jalgpalliliidu esindajad osalesid Austrias mainekal UEFA seminaril

18:40

Eesti Olümpiakomitee avab noorsportlaste toetusprogrammi

17:55

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il

17:18

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

16:54

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

16:44

Snuukrikogukond sai viimaks Sheffieldist aastaid oodatud rõõmusõnumi

16:14

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

15:40

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

15:01

Martin Rump alustas uut hooaega võiduga Itaalias

14:19

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

13:41

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

loetumad

23.03

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

23.03

Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

23.03

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

16:54

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

23.03

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

23.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu

16:44

Snuukrikogukond sai viimaks Sheffieldist aastaid oodatud rõõmusõnumi

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit

09:11

Imelises hoos Sinner jõudis Miamis rekordini, tiitlikaitsja langes

23.03

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo