Riia VEF pani kolmandal veerandajal kaitse lukku ja pääses poolfinaali

Nädala eest Riias toimunud avamängu kindlalt, 77:54 võitnud VEF sai pühapäeval võõrsil ootamatu 69:72 kaotuse. Ka teisipäevase mängu avapoolaja võitis Ventspils 50:48, aga soosik VEF pani siis korvile kaane peale ning külalismeeskond viskas kolmandal veerandajal kokku vaid viis punkti. Ka otsustav veerandaeg kuulus 23:16 võõrustajatele.

Nii Brandon Huffman kui Curtis Hollis kogusid võitjate kasuks 19 punkti ja üheksa lauapalli, Hollis lisas veel ka neli resultatiivset söötu. Kamau Stokesi ja Toni Rocaki arvele jäi 12 punkti. Ventspilsi vedas Cameron Shelton 16 punkti, kümne lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga.

Põhiturniiri teine meeskond VEF kohtub poolfinaalis kolmanda asetusega Valmieraga, kes oli oma veerandfinaalseerias mängudega kaks-null üle TalTech/ALEXELAst. Teises poolfinaalis ootab Tartu Ülikool Maks & Moorits oma vastast Kalev/Cramo ja Riia Zelli vahelisest otsustavast mängust.