TÄNA OTSE | Eesti alustab EM-valiksarja tugeva Serbia vastu

Täna kell 17.20 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet käsipalli Euroopa meistrivõistluste valikmängult Serbia - Eesti. Kommenteerivad Johannes Vedru ja Tarmo Ulla, kohapealt vahendab muljeid Aet Süvari.

Eesti kuulub neljaliikmelisse valikgruppi, kus on seni peetud vaid üks mäng: kolmapäeval sai Island kodus jagu Ukrainast 48:26. Kaks paremat pääsevad otse finaalturniirile, lisaks kaheksa valikgrupi peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku.

Eesti käsipallikoondis kohtub Serbiaga Novi Sadis, mis oli pikalt sealseks peamiseks käsipallikantsiks. Novi Sadi meeskond Vojvodina tuli vahemikus 2013-24 lausa 11 korral järjest Serbia meistriks, viimasel kahel aastal on meistritiitel taas liikunud Belgradi klubi Partizani auhinnakappi.

"Ootan väga tulist mängu," kinnitas Eesti koondise väravavaht Armis Priskus mängueelsel õhtul ERR-iga rääkides. "Serblased on emotsionaalsed inimesed ja kui publikut tuleb saali, siis tuleb siin ka kõva möll."

Serbia näol on tegemist koondisega, kes alistas aasta alguses toimunud EM-finaalturniiril hiljem kullamatši jõudnud Saksamaa. "Tuli tuleb päris suur," tõdes Priskus. "Eks seal ole pikkasid ja taga on viskejõudu päris palju. Eks ole näha: tuleb väga raske mäng."

Millised on neljapäevases valikmängus Eesti võimalused, eriti arvestades, et Serbia võib kohtumist võtta nii-öelda ühe soojendusmatšina jaanuaris ootavateks maailmameistrivõistlusteks? "Kui me jooksma saame ja kaitse pidama, siis on kõik võimalik, pall on ümmargune. Aga sellest tuleb väga-väga raske mäng," kinnitas Eesti väravavaht.