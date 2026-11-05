X!

TÄNA OTSE | Eesti alustab EM-valiksarja tugeva Serbia vastu

Käsipalli Eesti koondis
Käsipalli Eesti koondis

Täna kell 17.20 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet käsipalli Euroopa meistrivõistluste valikmängult Serbia - Eesti. Kommenteerivad Johannes Vedru ja Tarmo Ulla, kohapealt vahendab muljeid Aet Süvari.

Eesti kuulub neljaliikmelisse valikgruppi, kus on seni peetud vaid üks mäng: kolmapäeval sai Island kodus jagu Ukrainast 48:26. Kaks paremat pääsevad otse finaalturniirile, lisaks kaheksa valikgrupi peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku.

Eesti käsipallikoondis kohtub Serbiaga Novi Sadis, mis oli pikalt sealseks peamiseks käsipallikantsiks. Novi Sadi meeskond Vojvodina tuli vahemikus 2013-24 lausa 11 korral järjest Serbia meistriks, viimasel kahel aastal on meistritiitel taas liikunud Belgradi klubi Partizani auhinnakappi.

"Ootan väga tulist mängu," kinnitas Eesti koondise väravavaht Armis Priskus mängueelsel õhtul ERR-iga rääkides. "Serblased on emotsionaalsed inimesed ja kui publikut tuleb saali, siis tuleb siin ka kõva möll."

Serbia näol on tegemist koondisega, kes alistas aasta alguses toimunud EM-finaalturniiril hiljem kullamatši jõudnud Saksamaa. "Tuli tuleb päris suur," tõdes Priskus. "Eks seal ole pikkasid ja taga on viskejõudu päris palju. Eks ole näha: tuleb väga raske mäng."

Millised on neljapäevases valikmängus Eesti võimalused, eriti arvestades, et Serbia võib kohtumist võtta nii-öelda ühe soojendusmatšina jaanuaris ootavateks maailmameistrivõistlusteks? "Kui me jooksma saame ja kaitse pidama, siis on kõik võimalik, pall on ümmargune. Aga sellest tuleb väga-väga raske mäng," kinnitas Eesti väravavaht.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

käsipalliuudised

09:16

TÄNA OTSE | Eesti alustab EM-valiksarja tugeva Serbia vastu

00:09

Käsipallikoondis kohtub tugeva Serbiaga: tuli tuleb suur ja möll kõva

02.11

Käsipallikoondise peatreener: eestlased lõpetavad karjääri liiga vara

02.11

Hispaaniasse siirdunud Koks: olen saanud selle kätte, mida otsima läksin

02.11

Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja raskete katsumustega

31.10

Käsipallikoondis otsib tulevikutegijaid

30.10

Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja Serbias

29.10

Serviti tõusis meistriliigas ainuliidriks

29.10

Mella pööras tasavägise topeltmängu lõpu enda kasuks

29.10

Tallinna Mistra meistriliigas Viimsile võimalust ei andnud

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

11:34

Raport: kliimamuutused ohustavad Briti sporti

11:30

Suri kunagine F1 maailmameister Alan Jones

11:09

Euroliiga liider Panathinaikos vajas Reali alistamiseks lisaaega

10:17

Keila Basket sai Lätis kindla kaotuse

09:49

Wembanyama rekordiline õhtu tõi San Antoniole napi võidu

08:21

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

04.11

Bigbank/Kalev alistas võõrsil Prantsusmaa viienda klubi, Pärnu kaotas kodus

04.11

ETV spordisaade, 4. november

04.11

Varssavi Legia alistas eurosarjas nelja endise NBA mehega Galatasaray

04.11

Tartu Bigbank sai Võru Barrusest jagu ja tõusis Balti liiga liidriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo